Guardia Civil detiene a un individuo e interviene más de 200 gramos de cocaína en un control de vehículos - GUARDIA CIVIL

MURCIA 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de la Región de Murcia ha detenido en un control policial establecido en Lorca al ocupante de un turismo que transportaba más de 200 gramos de cocaína en roca. El conductor ha resultado investigado, ambos como presuntos autores de un delito contra la salud pública por tráfico de droga.

Esta actuación tuvo lugar cuando la Guardia Civil desarrollaba un dispositivo operativo de seguridad ciudadana en una de las salidas de la autovía A7 que da acceso al municipio de Lorca. Uno de los vehículos que se aproximaba al punto de control realizó una serie de maniobras con aparente intención de eludirlo.

La Guardia Civil lo interceptó e identificó a sus ocupantes que respondieron de forma confusa, lo que resultó sospechoso. Los agentes inspeccionaron el vehículo y sus pertenencias localizando, oculto bajo la vestimenta de uno de los hombres, un envoltorio con sustancia blanca en roca que, después de ser sometida a drogatest, resultó ser cocaína. El peso total resultó ser de 208,83 gramos.

La droga -que podría haber alcanzado en el mercado negro más de un millar de dosis- fue aprehendida y su poseedor, un hombre de 50 años, vecino de Lorca y con antecedentes por delitos similares, detenido como presunto autor de delito contra la salud pública por tráfico de droga. La Guardia Civil también ha investigado al conductor del vehículo.