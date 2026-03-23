La Guardia Civil detiene al presunto autor de siete robos mediante 'escalo' en viviendas de Archena (Murcia)

Dos agentes detienen a un joven de 21 años, vecino de Archena, como presunto autor de siete delitos de robo con fuerza cometidos en viviendas unifamiliares del municipio - GUARDIA CIVIL

ARCHENA (MURCIA), 23 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil ha detenido a un joven de 21 años, vecino de Archena, como presunto autor de siete delitos de robo con fuerza cometidos en viviendas unifamiliares del municipio, según ha informado la Benemérita.

La investigación, denominada operación 'Honnold House', se inició tras detectarse una serie de asaltos que presentaban un patrón idéntico de ejecución.

El sospechoso utilizaba el método del 'escalo' para saltar el muro perimetral de las parcelas. Una vez en el interior, su objetivo principal eran los vehículos estacionados, de donde sustraía objetos con valor en el mercado ilícito, además de carteras con documentación personal y tarjetas bancarias.

USO DE TARJETAS EN SALONES DE JUEGO

Los investigadores lograron rastrear el uso fraudulento de varias de las tarjetas de crédito sustraídas, algunas de las cuales fueron empleadas en salones de juego de la zona. Mediante este método, el detenido llegó a apoderarse de cerca de 2.500 euros.

Tras recabar los indicios necesarios, los agentes identificaron al sospechoso, un joven con un abultado historial delictivo.

La operación ha culminado con su localización y detención, logrando además recuperar diversos efectos, entre los que destaca el casco de una motocicleta.

La Guardia Civil mantiene la investigación abierta y no descarta nuevas detenciones relacionadas con estos hechos.