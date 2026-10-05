La Guardia Civil detiene a siete jóvenes por una agresión en los accesos de un local de ocio de Alhama de Murcia - GUARDIA CIVIL DE MURCIA

ALHAMA DE MURCIA (MURCIA), 5 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil de la Región de Murcia ha detenido a siete jóvenes, vecinos de Alhama de Murcia y de entre 17 y 22 años, por su presunta participación en delitos de lesiones y desórdenes públicos relacionados con una agresión ocurrida el pasado 20 de septiembre en los accesos de un local de ocio del municipio.

Los hechos tuvieron lugar durante la madrugada del 20 de septiembre, cuando varios ciudadanos alertaron a la Guardia Civil de que un grupo de personas estaba agrediendo violentamente a otra en pleno casco urbano de Alhama de Murcia, lo que generó alarma social.

Los agentes desplazados hasta el lugar localizaron a un hombre con una herida sangrante en la cabeza, que fue atendido en el lugar y trasladado posteriormente al centro de salud más cercano, según ha informado la Guardia Civil de la Región de Murcia.

La identificación de la víctima permitió comprobar que tenía un señalamiento judicial en vigor que ordenaba su detención y personación, por lo que, una vez recibió la atención médica necesaria, fue puesto a disposición judicial.

La investigación permitió determinar que existían imágenes de la agresión grabadas por varias personas con sus teléfonos móviles, algunas de las cuales fueron difundidas a través de redes sociales.

Según las imágenes analizadas por los investigadores, un empleado de un local de ocio que se encontraba en el control de accesos hizo uso de una defensa extensible. Inmediatamente después, el trabajador fue rodeado, derribado y golpeado reiteradamente con patadas y puñetazos por un grupo de jóvenes.

La Guardia Civil identificó a varios testigos y, junto con el análisis de las imágenes difundidas en redes sociales, logró identificar a siete jóvenes, todos ellos vecinos de Alhama de Murcia, que fueron relacionados con los hechos.

La investigación ha concluido hasta el momento con la localización y detención de los siete hombres, de entre 17 y 22 años, como presuntos autores de delitos de lesiones y desórdenes públicos.