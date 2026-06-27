Guardia Civil detiene en Torrevieja a los dos presuntos autores de un robo en una vivienda de Caravaca de la Cruz

Imagen de uno de los detenidos - GUARDIA CIVIL

MURCIA 27 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de la Región de Murcia, en el marco del 'Plan contra el robo en viviendas', ha desarrollado la operación 'Meganred', una investigación iniciada para esclarecer un robo con fuerza cometido en una vivienda de Caravaca de la Cruz, que ha concluido con la identificación, localización y detención de los dos presuntos autores de los hechos.

Efectivos de Prevención de Seguridad Ciudadana de la Guardia Civil iniciaron las actuaciones el pasado mes de abril, cuando un vecino de Caravaca de la Cruz presentó una denuncia por la comisión de un robo con fuerza en su vivienda.

La víctima informó a los guardias civiles de que varias personas habían accedido al interior de su vivienda para materializar el robo y apoderarse de objetos de valor, pero, durante la comisión del hecho delictivo, los autores fueron sorprendidos por la presencia de un vecino, lo que provocó su huida precipitada del lugar sin llegar a culminar el robo.

Los agentes del Área de Investigación se hicieron cargo de del caso y abrieron la correspondiente investigación con el objetivo de esclarecer el robo y detener a sus autores.

Los primeros pasos de la operación se llevaron a cabo en la vivienda objeto de robo, donde los efectivos de la Guardia Civil realizaron una exhaustiva inspección técnico-ocular, así como otras pesquisas, que permitieron constatar que los autores habían accedido a la vivienda empleando la fuerza.

En esta fase inicial de la investigación, además de averiguar el modus operandi, los guardias civiles obtuvieron valiosos indicios sobre los autores, como los medios de transporte utilizados a la hora de cometer los robos, entre otros.

Tras varias semanas de desarrollo de la operación, los investigadores identificaron a varias personas, que, al parecer, integraban un grupo criminal con residencia y base de operaciones en el municipio alicantino de Torrevieja, averiguando también la ubicación de los domicilios de los investigados.

La Guardia Civil ha establecido un dispositivo de búsqueda sobre los sospechosos, en el que, recientemente, se ha localizado y detenido a dos de ellos como presuntos autores de delito de robo con fuerza. Los agentes continúan con la investigación abierta, entre otros motivos, para esclarecer la vinculación de los ahora detenidos con un delito de sustracción de vehículo a motor.

La operación continúa abierta y no se descartan nuevas actuaciones relacionadas con el esclarecimiento de otros hechos delictivos que pudieran guardar relación con el grupo investigado, así como la detención de otros integrantes del grupo delictivo.