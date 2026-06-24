La Guardia Civil esclarece una docena de robos en Cabo de Palos y El Algar y detiene al sospechoso

1099079.1.260.149.20260624134008 Dos agentes de la Guardia Civil custodian al detenido en la Operación 'Chichar' - GUARDIA CIVIL

CARTAGENA (MURCIA), 24 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil ha esclarecido una docena de delitos contra el patrimonio en las localidades cartageneras de Cabo de Palos y El Algar en el marco de la operación 'Chichar', que comenzó tras detectarse un repunte de robos en la zona del litoral que había generado alarma social entre los vecinos.

Las actuaciones se han saldado con la detención de un hombre, considerado el principal sospechoso y sobre el que pesaba una orden judicial de arresto, y la investigación de otro varón por su presunta colaboración en los hechos.

A los implicados se les atribuyen presuntos delitos de sustracción de vehículo, robo con fuerza, hurto, robo en el interior de vehículo y estafa, según ha informado el Instituto Armado.

Los investigadores determinaron que el principal detenido actuaba de forma compulsiva y contaba con una gran movilidad por diferentes núcleos de población del Mar Menor. Entre los hechos esclarecidos destaca el robo con fuerza en el interior de cinco vehículos en una misma noche en la localidad de El Algar, donde fracturaba las lunas de los automóviles para sustraer cualquier objeto de valor destinado al mercado negro.

Asimismo, se le acusa de asaltar una estación de servicio en el municipio de Cartagena junto a su colaborador.

El método empleado consistió en que uno de ellos distrajo al empleado del establecimiento mientras el otro se apoderaba de la recaudación diaria de la caja registradora.

El seguimiento de las patrullas de Prevención de Seguridad Ciudadana permitió localizar una furgoneta sustraída en Pilar de la Horadada (Alicante) en una gasolinera, cuyo rastro condujo a los agentes hasta un garaje comunitario de Cabo de Palos. En ese punto, el sospechoso también habría sustraído una motocicleta.

El cerco policial culminó con su localización y arresto definitivo del varón, al que se le intervinieron 3.000 euros en billetes falsificados.

La operación ha permitido recuperar y devolver a sus legítimos propietarios una furgoneta, una motocicleta, dinero en efectivo, décimos de lotería y otros objetos de valor de procedencia ilícita.

Las diligencias instruidas, junto con el detenido y los efectos intervenidos, han sido puestos a disposición de la autoridad judicial competente.