La Guardia Civil esclarece dos robos con violencia cometidos a viandantes en Caravaca de la Cruz y Moratalla

Un agente de la Guardia Civil trabaja en la investigación - GUARDIA CIVIL

MURCIA 28 May. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha desarrollado en la comarca del Noroeste la operación 'Cutresa', una investigación que ha finalizado con la detención e investigación de sus dos presuntos autores de varios delitos de robo con violencia e intimidación.

Hasta el momento, los agentes han esclarecido dos delitos de robo con violencia e intimidación cometidos contra viandantes mediante el procedimiento de tirón en los cascos urbanos de Caravaca de la Cruz y Moratalla, según ha informado la Benemérita.

No obstante, operación continúa abierta ya que no se descarta la implicación de más personas o que los arrestados se encuentren tras la autoría de más delitos de este tipo.

Las actuaciones se iniciaron el pasado hace unos meses, cuando efectivos de Prevención de Seguridad Ciudadana recogieron sendas denuncias por delitos contra el patrimonio cometidos en Moratalla y Caravaca de la Cruz con similar 'modus operandi'.

Los guardias civiles iniciaron la investigación con el objetivo de recabar todos los indicios posibles para esclarecer los hechos e identificar a sus autores.

Las inspecciones técnico-oculares y otras pesquisas permitieron constatar que se trataba de dos robos con violencia e intimidación cometidos en la vía pública contra viandantes que eran abordados por sorpresa y a los que se les había arrebatado varios efectos personales, como piezas de joyería o bolsos.

Las diversas líneas de investigación permitieron identificar que los autores de los robos utilizaban vehículos de gama alta para sus trayectos, ya que se desplazaban desde su sede en la capital murciana hasta localidades del Noroeste para cometer los robos, intentando así evitar su vinculación a estos.

Una vez obtenidos todos los indicios necesarios e identificados tanto los medios de transporte como los autores, la Guardia Civil estableció un dispositivo de búsqueda sobre los sospechosos que ha culminado recientemente con la detención del líder del grupo delictivo y la investigación de un colaborador, ambos como presuntos autores de delito de robo con violencia e intimidación.

Durante el desarrollo de la operación, los efectivos del Área de Investigación de la Guardia Civil han contado con la colaboración de las policías locales de Caravaca de la Cruz y Moratalla.