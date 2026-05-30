La Guardia Civil esclarece la sustracción de más de tres toneladas de cobre de una planta solar de Murcia

Imagen del detenido - GUARDIA CIVIL

MURCIA 30 May. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de la Región de Murcia, en el marco del 'Plan contra el robo de cobre', ha desarrollado una investigación en la que se ha esclarecido un delito continuado cometido en una macro planta solar de la capital murciana, en la que se había sustraído más de tres toneladas de cableado de cobre y material metálico.

Durante la operación, los especialistas del Equipo ROCA (contra robos en el campo) de la Guardia Civil han identificado, localizado y detenido a un empleado de la mercantil, como presunto autor de delito continuado de hurto. Además, los investigadores han esclarecido la sustracción de 3,5 toneladas de cableado de cobre y aluminio de la empresa, lo que supone más de cuatro kilómetros de cableado de las instalaciones, con los correspondientes daños causados a las mismas.

La operación se inició, hace unas semanas, cuando se cruzaron datos de una investigación por la sustracción de gran cantidad de material metálico de una mercantil del término municipal de Murcia con unos datos obtenidos de un dispositivo preventivo de inspección de centros de reciclaje de material metálico, desarrollada por guardias civiles del Equipo ROCA.

Por un lado, se encontraba abierta una investigación para esclarecer unos hechos delictivos continuados cometidos en una empresa del sector energético que gestiona una macro planta de placas solares. En estas instalaciones, ubicadas en el municipio de Murcia, se estaban cometiendo numerosas sustracciones de materiales metálicos, en su mayoría cobre y aluminio.

De forma paralela, los especialistas del Equipo ROCA de la Guardia Civil, en uno de los dispositivos de inspección que realizan con carácter preventivo en centros de reciclaje de material metálico, tras analizar la información obtenida durante su desarrollo, habían detectado la comercialización de gran cantidad de cableado de cobre y aluminio por parte de la misma persona con mucha frecuencia durante unas semanas.

Los guardias civiles comprobaron con exhaustividad las entregas de esta persona y verificaron que se trataba de unas ventas de cableado de aluminio y cobre que por su cantidad y presentación eran incompatibles con una actividad legal ordinaria. En una sola de estas ventas se llegó a entregar cerca de una tonelada de cableado.

Ante la sospecha de ambos casos pudieran estar relacionados, los guardias civiles fijaron la principal línea de investigación sobre las sustracciones y las entregas de posible material sustraído. Durante la investigación, la Guardia Civil ha acreditado que el ahora detenido había vendido, presuntamente, un total de 3.500 kilogramos de cableado de aluminio y cobre, equivalente a más de 4.000 metros de cable, sustraído todo en menos de un mes.

El Equipo ROCA de la Guardia Civil comprobó que el sospechoso sobre el que giraba la principal línea de investigación era, a su vez, empleado de la multinacional que gestiona la macro planta solar y que se valía de su puesto de trabajo para apropiarse de este material que, con posterioridad, lo entregaba en chatarrerías.

Una vez obtenidos todos los indicios necesarios, la Guardia Civil ha establecido un dispositivo de búsqueda sobre el sospechoso, que ha culminado con su localización y detención como presunto autor de delito continuado de hurto. La magnitud de esta infraestructura energética hacía especialmente sensible cualquier robo de cableado, debido al elevado perjuicio económico y operativo que este tipo de sustracciones ocasiona en instalaciones estratégicas de producción eléctrica.