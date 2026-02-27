La Guardia Civil esclarece varios robos con fuerza en viviendas de la pedanía caravaqueña de Navares

Uno de los detenidos - GUARDIA CIVIL

CARAVACA DE LA CRUZ (MURCIA), 27 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil ha detenido a un hombre e investigado a un menor de edad como presuntos autores de varios robos con fuerza en viviendas de la pedanía de Navares, en Caravaca de la Cruz (Murcia), según ha informado la Benemérita.

La operación 'Singlitown' arrancó el pasado enero, cuando dos vecinos denunciaron que sus domicilios habían sido violentados y que, del interior, habían sustraído dos monopatines eléctricos, un televisor, un ordenador, herramientas y productos de alimentación.

El Instituto Armado realizó una inspección ocular en los inmuebles y comenzó una serie de indagaciones que condujo hasta la vecina pedanía de Singla, donde residían varios individuos que mantenían ciertos vínculos de amistad con alguno de los perjudicados.

Según se desprende de la investigación, los arrestados aprovecharon para entrar en los domicilios de las víctimas cuando estas se encontraban de visita en sus países de origen.