La Guardia Civil interviene 115 dosis de cocaína y 34 de cocaína rosa en Moratalla - GUARDIA CIVIL DE MURCIA

MORATALLA (MURCIA), 3 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil de la Región de Murcia ha detenido a un hombre en Moratalla como presunto autor de un delito contra la salud pública por tráfico de drogas, tras ser sorprendido en un control con 115 dosis de cocaína, 34 dosis de 2C-B, conocida como cocaína rosa, además de hachís, dinero en efectivo y una báscula de precisión.

La actuación se enmarca en los dispositivos establecidos para prevenir y perseguir el tráfico de drogas y tuvo lugar hace unos días en una de las vías de acceso al casco urbano de Moratalla, donde especialistas de Prevención de Seguridad Ciudadana realizaban un punto de verificación de personas y vehículos, según ha informado la Benemérita.

Durante el control, los agentes dieron el alto a un turismo en el que viajaba una única persona. En el momento de su identificación, los guardias civiles detectaron una actitud de nerviosismo en el conductor, lo que motivó una inspección más exhaustiva del vehículo.

En el registro, los agentes localizaron 115 dosis de cocaína, 34 dosis de 2C-B o cocaína rosa, 0,50 gramos de hachís, 110 euros en efectivo y una báscula de precisión.

La Guardia Civil procedió a la detención del conductor como presunto autor de un delito contra la salud pública por tráfico de drogas y a la aprehensión de las sustancias estupefacientes intervenidas, que, al parecer, iban destinadas a su distribución en el municipio.