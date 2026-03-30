Hefame reivindica al farmacéutico como pieza clave en la mejora del sistema de salud - HEFAME

MURCIA 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

El vicesecretario del Consejo Rector de Hefame, Jaime Acosta, ha reivindicado el valor esencial del farmacéutico comunitario en el buen funcionamiento de los sistemas de salud de todos los países, durante su intervención en la mesa 'Nuevos servicios farmacéuticos: cuando dispensar ya no basta', desarrollada en el marco del Congreso Europeo de Oficina de Farmacia, Infarma.

Asimismo, ha puesto de relieve su cualificación y preparación profesional como "mejor recurso para ayudar a los sistemas sanitarios a mejorar resultados y su eficiencia, especialmente en pacientes de baja complejidad", según han informado desde la cooperativa.

Acosta ha recopilado también ejemplos de servicios de éxito y retribuidos en otros países, y ha ofrecido información y mostrado datos para argumentar cómo la tecnología puede ayudar a los farmacéuticos comunitarios a ser más relevantes en el ecosistema sanitario, futuro y actual.