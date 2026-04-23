Herido grave un trabajador de 32 años al caer desde una altura de 5 metros en una empresa de Alhama (Murcia)

Ambulancia del 061 - 1-1-2

ALHAMA DE MURCIA (MURCIA), 23 (EUROPA PRESS)

Servicios sanitarios de emergencia han atendido y trasladado al hospital a un hombre de 32 años que ha resultado herido de gravedad al caer desde una altura de 5 metros mientras trabajaba en una empresa del polígono industrial 'Las Salinas' de Alhama de Murcia (Murcia).

El '1-1-2' ha recibido, a las 8.40 horas, la llamada de la Policía Local de Alhama de Murcia informando del accidente, según ha informado el Centro de Coordinación de Emergencias.

Al lugar se ha movilizado una Unidad Móvil de Emergencias (UME) con sanitarios de la Gerencia de Urgencias y Emergencias 061. Tras ser estabilizado por los sanitarios, el accidentado ha sido trasladado al hospital Virgen de la Arrixaca de Murcia.

El incidente ha sido comunicado al Instituto de Seguridad y Salud Laboral de la Región de Murcia.