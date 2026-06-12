Herido un hombre al desprenderse un balcón en un hotel de La Manga (Cartagena)

Archivo - Ambulancia '061' - EUROPA PRESS - Archivo

MURCIA 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de unos 50 años de edad ha resultado herido esta tarde tras desprenderse la estructura de un balcón en un complejo hotelero de La Manga del Mar Menor, en el término municipal de Cartagena.

El suceso se ha producido hacia las 19.37 horas, momento en el que el Centro de Coordinación de Emergencias recibió diversas llamadas alertando de que un balcón situado en un noveno piso se había desplomado, cayendo directamente sobre la zona de la piscina del establecimiento, según ha informado 112 Región de Murcia.

Como consecuencia del impacto, la persona ha resultado herida y ha tenido que ser atendida de urgencia por los servicios sanitarios. Según ha informado el facultativo de la Unidad Móvil de Emergencia (UME) de la Gerencia de Urgencias y Emergencias Sanitarias 061, el herido ha sido trasladado al Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca.