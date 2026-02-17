Un hombre resulta herido grave al colisionar su turismo contra un camión en Lorca

Accidente de tráfico a la altura de Venta de la Petra en Lorca - ELABORACIÓN PROPIA - EUROPA PRESS (2025)

MURCIA 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

Un hombre ha resultado herido grave este martes al colisionar su turismo contra un camión, en la autovía A-91 en la localidad de Lorca, según han informado a Europa Press fuentes de la Guardia Civil de Tráfico y del Centro de Coordinación de Emergencias.

El siniestro se ha registrado sobre las 7.11 horas, en el kilómetro 4 de la A-91 sentido Granada cuando, por causas que se desconocen, se ha producido una colisión por alcance entre un turismo y un camión articulado, a la altura de la Venta la Petra.

El '1-1-2' ha recibido varias llamadas informando del accidente y que el vehículo accidentado era un camión cisterna cargado de gasolina, si bien el siniestro no había afectado a la carga y no había derrame ni peligro de explosión.

Al lugar se han desplazado patrullas de la Guardia Civil y ambulancias con sanitarios del Servicio de Emergencias y Protección Civil del Ayuntamiento de Puerto Lumbreras y de la Gerencia de Urgencias y Emergencias 061 de la Región de Murcia.

Tras ser asistido por los sanitarios, el herido ha sido estabilizado y trasladado al hospital Rafael Méndez de Lorca.