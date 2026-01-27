Los hoteles de la Región de Murcia cerraron 2025 con "récord histórico" en viajeros y pernoctaciones

Archivo - Turistas visitando el Barrio del Foro Romano - AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA - Archivo

MURCIA 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los establecimientos hoteleros de la Región de Murcia cerraron el 2025 con "récord histórico" en número de viajeros y pernoctaciones, con crecimientos superiores al conjunto de España, según informaron fuentes de la Comunidad sobre los datos de la Encuesta de Ocupación Hotelera del Instituto Nacional de Estadística (INE).

El número de viajeros en hoteles de la Región en el conjunto del año 2025 aumentó un 3 por ciento (1,9 por ciento en España) respecto a 2024, hasta alcanzar los 1.539.901, lo que supone el registro anual más alto desde que se tienen datos.

Esta es la primera vez que la Región de Murcia supera el millón y medio de personas alojadas en establecimientos hoteleros en un año.

Por procedencia, los viajeros nacionales, 1.178.100, aumentaron un 1,8 por ciento (0,6 por ciento en España), y los viajeros extranjeros, 361.800, fueron un 7,1 por ciento más (3,1 por ciento en España).

Por su parte, las pernoctaciones también obtuvieron un máximo histórico en 2025, con un total de 3.550.411, tras crecer un 3,2 por ciento respecto al año anterior, frente al 1 por ciento del conjunto de España. De ellas, 2.602.234 correspondieron a viajeros nacionales, con un incremento del 2,4 por ciento (mientras que en España descendieron un 0,2 por ciento), y 948.177 a viajeros extranjeros, que aumentaron un 5,5 por ciento (1,6 por ciento en España).

CASI 100.000 VIAJEROS ALOJADOS EN DICIEMBRE

Estos resultados se han calculado tras conocerse los datos correspondientes al mes de diciembre, en el que los hoteles regionales registraron 97.240 viajeros, el mejor dato para este mes de toda la serie histórica, con un crecimiento interanual del 2,2 por ciento.

Destaca el comportamiento del turismo internacional en este mes, con 17.855 viajeros extranjeros alojados en establecimientos hoteleros de la Región, lo que supone un incremento del 17,5 por ciento, muy por encima del crecimiento nacional del 8,4 por ciento. De este modo, la Región fue la tercera comunidad con mayor tasa de crecimiento interanual.

Los turistas extranjeros realizaron el último mes del año 38.595 pernoctaciones, un 8,4 por ciento más que en el mismo mes de 2024, frente al 4,6 por ciento del conjunto de España.

En términos de rentabilidad, la facturación media por habitación ocupada (ADR) en los hoteles de la Región de Murcia se situó en 68,84 euros en diciembre de 2025, lo que representa un aumento del 4,8 por ciento interanual. Por su parte, el ingreso medio diario por habitación disponible (RevPAR) alcanzó los 31,42 euros, con un incremento del 3,9 por ciento respecto a diciembre de 2024.