El IEO alerta del posible crecimiento de microalgas en el Mar Menor después de la dana Alice

MURCIA 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Instituto Español de Oceanografía (IEO), CEBAS-CSIC y la Dirección General del Agua, han realizado un informe de urgencia para analizar la situación del Mar Menor tras el paso de la dana Alice, que establece que el nivel del mar ha aumentado hasta 20 centímetros.

En él se muestran preocupados por "la tendencia de aumento de la clorofila en toda la laguna, especialmente a partir del día 12" lo que, han apuntado, "indica un proceso de bloom fitoplactónico -de microalgas- alimentado por las entradas de agua dulce y nutrientes a la laguna". Por esto, consideran que el seguimiento "es crítico en los próximos días".

Según explican en las conclusiones provisionales del informe, la evolución dependerá de las condiciones climatológicas, sin son estables intensificarían este crecimiento y si no lo fueran "disminuirían la probabilidad de efectos daniños para el ecosistema" ya que favorecería la mezcla vertical de la masa de agua.

En el informe calculan que durante la dana hubo "entradas masivas de sedimentos (24.000-25.000 toneladas) con una carga muy elevada de nitrógeno (48Mg), fósforo (22 Mg) y carbono orgánico (353Mg), así como unas muy elevadas cargas de nutrientes disueltos". Estos datos "serán revisados y actualizados en futuros informes conforme se obtengan nuevos datos de los muestreos realizados durante el evento, tanto en la cuenca como en la laguna", han apuntado.

Los equipos del proyecto BELICH del CSIC, IEO y CEBAS y Tragsa se encuentran en modo de gabinete de crisis y están recogiendo muestras de la cuenca y la laguna "para determinar la magnitud del evento en términos de balance de agua y nutrientes, aspecto clave para evaluar las causas de la alteración de la laguna y las medidas más eficaces y apropiadas para la recuperación del ecosistema".

El informe también indica que la tarde del día 10 de octubre tuvo lugar un episodio de entrada de agua a la laguna a través de los cauces de la cuenca sur y otro por la zona norte en la madrugada, sobretodo a la altura de San Javier. Estos produjeron, según los datos que recoge el informe, "una estratificación de la columna de agua de corta duración", esto produjo un episodio de hipoxia "de carácter transitorio" ya que en la actualidad "los valores de oxígeno son normales y bastante homogéneos".

También ha sido "efímeros" los episodios de turbidez a los que contribuye la entrada de agua turbia desde el Mediterráneo.