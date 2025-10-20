El IMIDA detecta una reducción del 42% del nivel de clorofila del Mar Menor una semana después de la dana

MURCIA 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Instituto Murciano de Investigación y Desarrollo Agrario y Medioambiental (IMIDA) ha señalado que las muestras tomadas hoy en el Mar Menor constatan una "estabilización generalizada" de algunos parámetros, en comparación con los tomados la semana pasada.

Según este informe, una semana después del impacto de la dana Alice, "se observa esa tendencia media similar a la registrada en otros episodios de lluvias intensas, teniendo en cuenta la serie histórica de datos".

Los datos tomados hoy por los científicos del IMIDA indican que se mantienen niveles elevados del oxígeno (7,21 mg/l) y de la salinidad (43,08 PSU), mientras que el nivel de clorofila desciende un 42 por ciento tras las primeras mediciones realizadas tras la dana. Así hoy se ha registrado una media de 3,09 mg/m3 de media, frente al pico de 5,4 que se alcanzó el pasado martes.

De los 21 puntos de medición, los técnicos del IMIDA han detectado en cuatro de ellos niveles más bajos de oxígeno que en el resto del ecosistema y que están situados en la cubeta sur. Esto coincide con la zona que más impacto sufrió tras la dana, como consecuencia del agua que entró a través de las ramblas de La Carrasquilla y la del Beal, entre otros cauces.

Así, según han apuntado, las mediciones realizadas hoy también indican una mejoría de la transparencia, hasta alcanzar los 2,75 m, y la turbidez se mantiene elevada con 7,98 FTU aunque estabiliza su crecimiento. La temperatura continúa en valores normales para la época con 22,8º.

Igualmente, indican que el impacto de la dana no se restringe únicamente al episodio de lluvias, y "evidencia que el acuífero es el principal elemento perturbador del estado del Mar Menor, de manera continua y que se incrementa tras episodios de lluvias intensas".

El equipo científico del Instituto Murciano de Investigación y Desarrollo Agrario y Medioambiental, que coordina la red una red de monitorización y control del Mar Menor, con 21 puntos de medición, ha venido desarrollando un control permanente de la evolución de los parámetros del ecosistema tras la dana.