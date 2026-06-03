El incendio de Los Garres (Murcia) está estabilizado y 150 efectivos continúan asegurando el perímetro

Vista aérea de la zona del incendio de Los Garres (Murcia) - CARM

MURCIA 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

El incendio forestal que este pasado martes por la tarde se originaba en la pedanía murciana de Los Garres ha quedado estabilizado poco más de 24 horas después de que se declarara.

El presidente del Gobierno regional, Fernando López Miras, lo ha anunciado así en la red social 'X' donde, además, ha apuntado que en la zona continúa un dispositivo de 150 efectivos para asegurar el perímetro y sofocar los posibles conatos.

Esta mañana, desde el Puesto de Mando Avanzado, la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen ha expresado su confianza en que las autoridades autonómicas pudieran darlo por "estabilizado" a lo largo de la tarde de este miércoles, como así ha sucedido.

El incendio, ocurrido en la pedanía ubicada en el Parque Regional de El Valle y Carrascoy, ha afectado a 177 hectáreas de terreno, según ha informado la Comunidad.