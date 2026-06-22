Controlado un incendio de vegetación junto al barrio Peral, en Cartagena

CARTAGENA (MURCIA), 22 (EUROPA PRESS)

Bomberos del Ayuntamiento de Cartagena han dado por controlado y acotado el incendio de matorral y cañas producido en un terreno sin urbanizar próximo a la avenida Víctor Beltrí y la Vía Verde, en Barrio Peral de la ciudad portuaria.

Se estima que la zona afectada abarca una superficie de 20.000 metros cuadrados. No ha habido afección directa a viviendas, pese a estar el foco relativamente cerca a zonas residenciales, según han informado desde el Consistorio.

El 1-1-2 ha recibido, desde las 12.13 horas, más de medio centenar de llamadas informando del fuego, según ha señalado el Centro de Coordinación de Emergencias de la Región de Murcia.

Al lugar se han movilizado bomberos del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento y Protección Civil del Ayuntamiento de Cartagena. A las 13.00 horas solicitaron apoyo de medios aéreos de la Comunidad, por lo que se ha activado el helicóptero de la DGSCE MU01o con brigada forestal helitransportada.