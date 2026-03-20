Interapothek, 'ia', consolida su proyecto internacional con la entrada en Uzbekistán y Malta

Productos IA - HEFAME

MURCIA 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

Interapothek, 'ia', la marca propia de Hefame, continúa su expansión internacional con la entrada en Uzbekistán y Malta, aumentado a 26 el número de países en los que tiene presencia. La entrada en estos nuevos mercados se enmarca en la estrategia de HPlus (empresa internacional de Hefame) de continuar creciendo para seguir aportando estabilidad a la cooperativa.

La evolución de la expansión internacional de la marca se refleja en el buen comportamiento de mercados clave, como República Dominicana, que se afianza como principal mercado, con más del 43 por ciento del total de la facturación exterior, o Portugal, con más del 9 por ciento, han informado desde la compañía.

Destaca el potencial de mercados de reciente implantación como Rumanía y Marruecos. Abiertos en 2023, han experimentado un crecimiento exponencial hasta aportar, conjuntamente, más del 13 por ciento de las ventas internacionales en 2025.

En otros países como Cabo Verde ha duplicado sus cifras en el último año hasta suponer casi el 4 por ciento del total. En Costa Rica mantiene una línea de crecimiento constante y sólida, representando igualmente cerca del 4 por ciento de la facturación.

El director del departamento de Internacional de Hefame, Agustín Ibáñez, ha manifestado que los resultados "confirman la buena aceptación de la marca a nivel global y la validez de la apuesta por la diversificación de Hefame", y ha añadido que el plan de la marca pasa por "afianzar la presencia en los mercados en los que ya opera, y que están dando muy buenos resultados, y seguir explorando nuevas oportunidades de negocio para introducir la marca en nuevas regiones como Panamá, Venezuela, Argelia o Kuwait".

El crecimiento de Interapothek 'ia', tal como ha explicado, "es el resultado de un modelo pensado para ofrecer al consumidor productos de alta calidad, con un diseño atractivo y a precios competitivos, lo que aporta un alto valor a la farmacia". Este modelo, ha indicado, está llevando a la marca a ser muy apreciada por los consumidores de diferentes mercados y a ganar cuota de manera progresiva.

La actividad internacional de Interapothek, 'ia', incluye, además de los países mencionados, otros mercados en África (Angola, Mozambique, Guinea Ecuatorial), América Latina (Panamá, Venezuela, con estudios en trámite de apertura en Mexico y Ecuador) y Oriente Medio (Irak) y Asia (Georgia).