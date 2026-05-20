Interceptada en Cartagena una embarcación destinada al suministro de narcolanchas con 136 garrafas de gasolina

Embarcación interceptada en Cartagena (Murcia) y dedicada al suministro de combustible a pateras taxi y narcolanchas - GUARDIA CIVIL

CARTAGENA (MURCIA), 20 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil, en el marco de la operación 'Flasker', ha interceptado en las inmediaciones de la playa de El Gorguel, en Cartagena (Murcia), una embarcación semirrígida dedicada al 'petaqueo' o suministro de combustible a pateras taxi y narcolanchas.

En la operación han sido detenidos dos tripulantes como presuntos autores de los delitos de contrabando y contra la seguridad colectiva, según ha informado el Instituto Armado.

Los hechos se desencadenaron a primera hora del miércoles 13 de mayo, cuando el Sistema Integrado de Vigilancia Exterior detectó una embarcación sospechosa que navegaba a gran velocidad hacia aguas internacionales.

De inmediato, la Benemérita movilizó a la patrullera 'Río Guadalhorce' del Servicio Marítimo, que localizó la lancha --una semirrígida de 13 metros de eslora y tres potentes motores fuera de borda--.

Los agentes dieron el alto a los ocupantes, si bien estos ignoraron las señales y emprendieron una peligrosa huida realizando maniobras evasivas que pusieron en riesgo a las tripulaciones, hasta terminar colisionando y quedando varada contra la jaula de una piscifactoría de la zona.

Tras el impacto, dos de los tripulantes saltaron al agua para intentar huir a nado hacia la costa.

Los guardias civiles lograron rescatar a uno de ellos, que presentaba síntomas de hipotermia y tuvo que recibir asistencia médica, mientras que el otro no pudo ser localizado a pesar del dispositivo de búsqueda en el que también participó Salvamento Marítimo.

Tras ser trasladados al puerto de Cartagena, los especialistas de la Policía Judicial identificaron a los implicados, constatando que ambos se encuentran en situación irregular en España y poseen antecedentes en materia de extranjería.

En la posterior inspección técnico-ocular, los agentes comprobaron que la embarcación carecía de matrícula o cualquier distintivo de identificación.

En su interior se intervinieron 136 garrafas llenas de gasolina, una elevada cantidad de dispositivos electrónicos de comunicación y posicionamiento vía satélite y víveres suficientes para pasar varios días en el mar a la espera de recibir órdenes de las mafias.

Además de los delitos de contrabando y riesgo colectivo por el transporte masivo de combustible sin medidas de seguridad, especialistas en medio ambiente de la Benemérita están analizando el impacto ecológico que habría provocado un posible vertido en el entorno natural, por lo que no se descartan cargos adicionales por delito medioambiental.

Esta actuación se suma a otras dos operaciones recientes de la Guardia Civil contra el 'petaqueo' en Águilas, que se cerraron con una veintena de detenidos y más de 8.000 litros de gasolina incautados.