Interceptada una embarcación con 50 migrantes irregulares en la cala Dentoles de Calblanque, en Cartagena

Europa Press Murcia
Publicado: miércoles, 26 agosto 2026 11:09
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CARTAGENA (MURCIA), 26 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil ha interceptado este miércoles una embarcación con 50 inmigrantes a bordo en la cala Dentoles, dentro del Parque Regional de Calblanque, en Cartagena, según ha informado la Delegación del Gobierno en la Región de Murcia.

La Benemérita ha detectado la embarcación sospechosa y ha monitorizado su trayectoria hasta activar un dispositivo que ha permitido la interceptación de sus ocupantes.

Los inmigrantes serán puestos próximamente a disposición de la Policía Nacional, añaden las mismas fuentes.

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