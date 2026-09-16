Interceptadas dos embarcaciones con 26 inmigrantes a bordo en aguas de Cartagena

Archivo - Efectivos de Cruz Roja Española atienden a inmigrantes (foto de archivo) - IMAGEN FACILITADA POR CRUZ ROJA ESPAÑOLA - Archivo

CARTAGENA (MURCIA), 16 (EUROPA PRESS)

El Centro de Coordinación de Salvamento Marítimo de Cartagena ha coordinado este miércoles la localización y rescate de 26 personas que viajaban a bordo de dos embarcaciones detectadas por el Sistema Integrado de Vigilancia Exterior (SIVE) de la Guardia Civil al sureste de Cartagena.

El primer avistamiento ha tenido lugar a las 7.55 horas, momento en el que Salvamento Marítimo ha movilizado a la Salvamar Draco. La tripulación ha localizado la embarcación con 14 varones adultos a bordo a unas 15 millas náuticas al este de Cabo de Palos, según ha informado la Delegación del Gobierno.

Posteriormente, a las 8.50 horas, el SIVE ha detectado la segunda embarcación. La patrullera 'Río Guadalhorce' de la Guardia Civil ha acudido a su encuentro y ha rescatado a 12 ocupantes --11 hombres y una mujer-- a 12 millas náuticas al este-noreste de Cabo de Palos.

Todos los inmigrantes han sido trasladados al puerto de Cartagena, donde han recibido atención por parte de Cruz Roja.

Tras verificar su buen estado de salud, los rescatados han sido entregados a la Policía Nacional para la tramitación de los expedientes correspondientes ante su entrada irregular en España.