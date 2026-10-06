Interceptadas dos embarcaciones con 87 migrantes irregulares en El Gorguel (Cartagena) y Portmán (La Unión)

MURCIA 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

Patrullas territoriales de la Guardia Civil, comisionadas a los puntos de desembarco de El Gorguel, en Cartagena, y Portmán, en La Unión, interceptaron este pasado lunes por la mañana a los ocupantes de dos embarcaciones detectadas previamente por el SIVE, con 44 y 43 personas a bordo, respectivamente.

En la primera embarcación viajaban 39 varones adultos y cinco menores, mientras que en la segunda lo hacían 34 varones adultos, dos mujeres y siete menores, según ha informado la Delegación del Gobierno de la Región de Murcia.

Todos fueron trasladados a Cartagena, donde fueron atendidos por Cruz Roja, que certificó su buen estado de salud, y posteriormente entregados a la Policía Nacional para realizar los trámites de devolución.