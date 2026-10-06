Interior detecta en VioGén 5.903 casos activos de víctimas de violencia de género en la Región de Murcia

Archivo - El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, presentan el nuevo modelo de respuesta policial a la violencia de género. LUGAR: Centro Tecnológico de Seguridad (CETSE), a 15 de enero de 2025, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID/MURCIA 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Región de Murcia contabiliza a fecha de 30 de septiembre un total de 5.903 casos activos de víctimas de violencia de género en el Sistema Viogén, según datos estadísticos del Ministerio del Interior consultados por Europa Press.

En el conjunto del país, el Ministerio del Interior tiene detectados en el Sistema VioGén 106.972 casos activos de víctimas de violencia de género, 54.968 con menores a cargo.

Según datos estadísticos del departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska y recogidos por Europa Press, a 30 de septiembre de este año, 21 están en riesgo extremo, 1.132 en alto, 16.470 en medio y 89.349 en bajo.

Respecto a las edades de las víctimas, un total de 1.366 de ellas son menores de 18 años; 26.178 de 18 a 30; 49.338 de 31 a 45; 27.490 de 46 a 64; y 2.600 de 65 o más.

Los datos también revelan que hay 54.968 casos de víctimas de violencia de género con menores a cargo. Un total de 1.695 de estos están en riesgo de ser agredidos por el maltratador de su madre. En concreto, actualmente hay dos casos de este tipo en riesgo extremo, 148 en alto y 1.545 en medio.

En los casos de menores en situación de riesgo "se detecta una especial combinación de indicadores que apuntan a que la violencia ejercida por el agresor sobre la víctima podría extenderse a otras personas cercanas a esta, especialmente hacia estos menores".

Igualmente, la estadística refleja 14.097 casos con menores a cargo de "especial relevancia", con 19 de ellos en riesgo extremo, 1.087 en alto y 12.991 en medio. En estos últimos se detecta "una especial combinación de indicadores que aumentan de manera significativa la probabilidad de que el agresor ejerza sobre la víctima violencia muy grave o letal".

Por comunidades, el mayor número de casos activos de violencia de género está en Andalucía, con 28.355; le sigue la Comunidad Valenciana, con 17.566; la Comunidad de Madrid, con 12.851; Canarias, con 6.569; Galicia, con 6.286; Castilla-La Mancha, con 5.955; Región de Murcia, con 5.903; Castilla y León, con 5.723; Baleares, con 4.412; Extremadura, con 3.029; Aragón, con 2.536; Asturias, con 2.340; Navarra, con 2.249; Cantabria, con 1.646; La Rioja, con 949; Ceuta, con 353; y Melilla, con 250.