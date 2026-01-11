La inversión en I+D empresarial en la Región de Murcia crece un 17,7% y triplica la media nacional

La consejera de Empresa, Empleo y Economía Social, Marisa López Aragón, durante una visita a la empresa MTorres el pasado año 2025. - CARM

MURCIA 11 Ene. (EUROPA PRESS) -

La inversión en I+D empresarial en la Región de Murcia registró en 2024 (último dato disponible) un crecimiento del 17,7 por ciento, muy por encima de la media nacional del 5,7 por ciento, consolidando a la Región como uno de los territorios más dinámicos en innovación y desarrollo tecnológico del país.

Según los últimos datos oficiales, la inversión interna total en Investigación y Desarrollo alcanzó los 468,4 millones de euros, la cifra más alta de la serie histórica, lo que supone un incremento del 9,9 por ciento respecto a 2023, frente al 6,9 por ciento del conjunto de España. Estos resultados sitúan a la Región como la cuarta comunidad autónoma con mayor crecimiento interanual y con el dos por ciento del total de la inversión nacional en I+D.

La consejera de Empresa, Empleo y Economía Social, Marisa López Aragón, subrayó que "estos datos son fruto del trabajo continuado del Gobierno regional para crear un entorno favorable a la innovación, apoyar a las empresas y facilitar que el conocimiento se transforme en crecimiento económico y empleo de calidad".

Especial protagonismo tiene el esfuerzo del tejido productivo regional. En 2024, las empresas de la Región invirtieron 243,4 millones de euros en I+D, frente a los 206,7 millones del año anterior, lo que las sitúa como el segundo territorio de España con mayor crecimiento empresarial en este ámbito.

De hecho, el sector empresarial concentra ya el 52 por ciento de toda la inversión regional en I+D, por delante de la Administración Pública y las universidades. "Hemos apostado por políticas públicas útiles, diseñadas de la mano de las empresas, que incentivan la inversión privada en innovación y reducen riesgos para quienes deciden investigar, desarrollar y competir en mercados cada vez más exigentes", destacó la consejera, que remarcó el papel de las convocatorias específicas de apoyo a la I+D empresarial y los instrumentos de financiación y acompañamiento técnico impulsados por el Gobierno regional.

La evolución a medio y largo plazo refuerza esta tendencia positiva. Desde 2014, la inversión en I+D en la Región ha crecido a un ritmo medio anual del 6,9 por ciento, por encima del 5,8 por ciento nacional, situando a la Región de Murcia como la tercera con mayor incremento sostenido.

En la última década, la inversión prácticamente se ha duplicado, con un crecimiento cercano al 100 por ciento, 14 puntos por encima de la media española. Para la consejera, "este avance demuestra que cuando las administraciones acompañan, escuchan y confían en su tejido empresarial, los resultados llegan. Nuestro compromiso es seguir reforzando estas políticas para que más empresas innoven, crezcan y generen empleo estable y cualificado en la Región de Murcia".