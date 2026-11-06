Investigan a un conductor que circulaba a 223 kilómetros por hora en la A-33 a la altura de Jumilla - GUARDIA CIVIL MURCIA

JUMILLA (MURCIA), 6 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil ha investigado al conductor de un turismo que circulaba a 223 kilómetros por hora por la autovía A-33, a la altura del término municipal de Jumilla, cuando el límite máximo permitido en ese tramo es de 120 kilómetros por hora. El hombre, de nacionalidad francesa y en tránsito por España, está investigado como presunto autor de un delito contra la seguridad vial por exceso de velocidad.

Los hechos tuvieron lugar de madrugada, durante un dispositivo de vigilancia del transporte y control de velocidad establecido por el Destacamento de Tráfico de Cieza, perteneciente al Sector de Tráfico de Murcia, según ha informado la Benemérita.

En el transcurso de este operativo, un vehículo radar detectó al turismo circulando a 223 kilómetros por hora, por lo que una patrulla de la Agrupación de Tráfico interceptó el vehículo e instruyó diligencias contra su conductor como presunto autor de un delito contra la seguridad vial.

CONSECUENCIAS PENALES

El delito por exceso de velocidad, recogido en el artículo 379.1 del Código Penal, contempla penas de prisión de tres a seis meses, multa de seis a doce meses o trabajos en beneficio de la comunidad de 31 a 90 días. Asimismo, puede conllevar la privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores por un periodo de uno a cuatro años.

La Guardia Civil ha recordado la importancia de mantener conductas responsables al volante y ha advertido de las consecuencias penales de las conductas temerarias por exceso de velocidad que pongan en peligro la vida de otros usuarios de la vía.