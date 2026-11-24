El camión investigado - GUARDIA CIVIL

CARTAGENA (MURCIA), 24 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil ha investigado a dos conductores como presuntos autores de un delito de falsedad documental tras sorprenderlos en la autopista AP-7, a su paso por Cartagena, al volante de un camión con el tacógrafo manipulado para alcanzar una velocidad real de 96,7 kilómetros por hora, por encima del límite máximo de 90 kilómetros por hora establecido para este tipo de vehículos.

Los hechos ocurrieron cuando una patrulla del Destacamento de Tráfico de Cartagena identificó un vehículo articulado en el kilómetro 815 de la AP-7, sentido Almería, que realizaba una ruta de transporte de mortero seco entre Cartagena y la ciudad marroquí de Nador.

Durante la inspección, los agentes observaron que los registros del tacógrafo aparentaban normalidad y no reflejaban excesos de velocidad, según ha informado la Benemérita.

Sin embargo, al acceder al menú interno del dispositivo, detectaron diferencias entre los parámetros activos y los datos grabados por el taller autorizado durante la última revisión oficial del aparato.

Esta reprogramación permitía que el camión alcanzara una velocidad real de 96,7 kilómetros por hora y generaba el registro de datos falsos tanto en la distancia recorrida como en la velocidad.

Posteriormente, el vehículo fue trasladado a un centro técnico de tacógrafos autorizado, donde se confirmó la manipulación del dispositivo, por lo que se instruyeron diligencias a los dos conductores en calidad de investigados por un presunto delito de falsedad documental.

La Guardia Civil ha recordado que la alteración de estos sistemas pone en riesgo la seguridad vial al modificar los controles destinados a garantizar el cumplimiento de los límites de velocidad y de los tiempos de conducción y descanso en el transporte profesional.