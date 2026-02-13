El IPC aumenta un 1,9% en la Región de Murcia en enero

Archivo - Mercado, precios - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MURCIA 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Índice de Precios de Consumo (IPC) aumentó al 1,9% en la Región de Murcia en enero en tasa interanual, cuatro décimas menos que en el conjunto nacional (2,3%), según los datos definitivos publicados este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

En términos mensuales y en lo que va de año, la inflación en la Región descendió un 0,4%.

Donde más subieron los precios en la Región de Murcia respecto al mismo mes del año anterior fue en bebidas alcohólicas y tabaco, con un 1,7%; información y comunicaciones, con un 1,5%; seguros y servicios financieros (1%); vivienda, con un 0,8%; alimentos y bebidas no alcohólicas, con un 0,7%; sanidad y restaurantes y alojamiento, ambos con un 0,4%; cuidado personal y otros, con un 0,3%; y muebles y artículos de hogar, con un 0,1%.

En el lado contrario, donde más cayeron en tasa interanual los precios fue en vestido y calzado, un -15,1%; actividades recreativas, deporte y cultura, con un -2,6%; y transporte, -1-1%. Los precios se mantuvieron en servicios de educación.

A nivel nacional, el IPC recortó su tasa interanual en enero seis décimas, hasta el 2,3%, su menor nivel desde el pasado mes de junio, debido a la bajada de los precios de los carburantes para vehículos personales y a la evolución de los precios de la electricidad.

Por comunidades autónomas, todas ellas presentaron tasas interanuales positivas en el arranque del año. Madrid registró la tasa más elevada (3%), en tanto que las más moderadas se dieron en Asturias, Castilla-La Mancha, Galicia, Murcia y La Rioja, todas ellas con una tasa del 1,9%.