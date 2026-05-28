IU-Verdes tilda de "teatrillo ridículo" la remodelación del Gobierno y afirma que busca "enmascarar" el cese de Pedreño

Archivo - El diputado regional de IU-Verdes, José Luis Álvarez-Castellanos - IU-VERDES REGIÓN DE MURCIA - Archivo

MURCIA 28 May. (EUROPA PRESS) -

El diputado regional de IU-Verdes, José Luis Álvarez-Castellanos, ha afirmado este jueves que la remodelación del Gobierno autonómico anunciada por el presidente, Fernando López Miras, "no deja de ser un teatrillo realmente patético y ridículo" cuyo objetivo es "enmascarar la decisión que tenía que haber tomado, la del cese del señor Pedreño, por el escándalo de las prótesis en La Arrixaca".

Álvarez-Castellanos ha señalado que el Tribunal de Cuentas "venía avisando ya en su informe del año pasado cuando anunciaba las contrataciones que se realizan de externalizaciones en este hospital en el año 2022, donde prácticamente la inmensa mayoría de los contratos que se hacían eran fraudulentos o estaban fuera de la normativa de contratación".

A su juicio, este cese "de facto" del consejero de Salud demuestra que "las políticas tendentes al mantenimiento de los servicios públicos del Gobierno del señor López Miras siguen siendo totalmente un fracaso".

A este respecto, ha afirmado que el Servicio Murciano de Salud (SMS) "es un pozo entero de corrupción y mala gestión y que hay que poner sobre la mesa del debate y analizar profundamente". Al hilo, ha mencionado cuestiones como el cribado de cáncer de mama y la "falta de consonancia" del presupuesto con el gasto real.

"Son situaciones y cuestiones que no podían acabar de otra manera más que con el cese del consejero, a pesar de que lo haya enmascarado el señor López Miras con una remodelación ficticia que nada tiene que ver con el asunto", ha agregado Álvarez-Castellanos.

"En el año de legislatura que queda para las próximas elecciones, la ciudadanía debe tomar muy buena nota de cuáles son las políticas del señor López Miras, qué resultados tienen y cuáles son las consecuencias", ha apostillado.