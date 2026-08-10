La jara de Cartagena supera los 800 ejemplares tras la plantación de más de 200 nuevos individuos en Atamaría

CARTAGENA (MURCIA), 10 (EUROPA PRESS)

La Comunidad Autónoma ha plantado más de 200 nuevos ejemplares de jara de Cartagena (Cistus heterophyllus subsp. carthaginensis) en la zona de Atamaría, en Cartagena, dentro de las actuaciones para favorecer la recuperación de esta especie protegida y ampliar su área de distribución.

El consejero de Medio Ambiente, Industria, Universidades, Investigación y Mar Menor, Juan María Vázquez, ha señalado que la población de esta subespecie ha pasado de cuatro ejemplares en la Región de Murcia en 2014 a más de 800 individuos en la actualidad, distribuidos en varios núcleos, según ha informado la Comunidad.

Las nuevas plantaciones se enmarcan en un proyecto impulsado por la Dirección General de Patrimonio Natural y Acción Climática en colaboración con la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT). Según la Comunidad, las actuaciones persiguen crear nuevos núcleos poblacionales, favorecer la diversificación genética de la especie y ampliar su área de distribución para mejorar su viabilidad a largo plazo.

Vázquez ha destacado que la jara de Cartagena constituye, a su juicio, "uno de los mayores ejemplos de éxito en conservación de flora en España" y ha atribuido su evolución al trabajo de la Administración regional, la comunidad científica y la colaboración entre instituciones.

La jara de Cartagena es una subespecie endémica del sureste español que está protegida por la normativa nacional y autonómica y figura en el Catálogo Español de Especies Amenazadas en la categoría de "en peligro de extinción". Fue descubierta hace más de un siglo en la Sierra Minera de Cartagena y La Unión, donde, según la información facilitada por la Comunidad, llegó a ser abundante, aunque su población se redujo durante el siglo XX debido a la actividad extractiva y a los cambios en los usos del suelo.

La especie llegó a considerarse extinguida durante décadas hasta el redescubrimiento de algunos ejemplares a finales del siglo pasado y el hallazgo de un único individuo en la Comunidad Valenciana en la década de los 80. Entre 2014 y 2016, la Región de Murcia llegó a contar con cuatro individuos supervivientes, según la Comunidad.

A partir de la aprobación del plan de recuperación en 2014 y del desarrollo de nuevas líneas de investigación, se impulsaron distintas actuaciones para favorecer la recuperación de la especie. En 2018, la jara de Cartagena fue declarada como la única especie de flora en "situación crítica" en España, lo que propició la creación de un grupo de trabajo interautonómico integrado por la Región de Murcia, la Comunidad Valenciana, Baleares y el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

En este proceso también ha participado el Centro de Conservación de Flora Silvestre de la Región de Murcia, donde se han producido y seleccionado genéticamente ejemplares destinados a su reintroducción en el medio natural. Asimismo, la colaboración con la UPCT ha permitido avanzar, según la Comunidad, en el conocimiento de la especie y en la mejora de sus condiciones de reproducción.

El consejero ha indicado que el objetivo de las actuaciones actuales es "seguir ampliando las poblaciones, mejorar su conectividad y garantizar que la jara de Cartagena pueda mantenerse por sí misma en el medio natural".