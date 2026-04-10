Joaquín Martínez (PSRM): "El PP recurre a la demagogia y a datos falsos para tapar la falta de gestión de López Miras"

MURCIA 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

El diputado del PSOE en el Congreso de los Diputados, Joaquín Martínez, ha asegurado que el Partido Popular "está recurriendo a la demagogia y a datos falsos para tapar la falta de gestión de López Miras".

Martínez ha respondido así a las declaraciones de la portavoz del PPRM Miriam Guardiola. "El Gobierno de España ha aprobado una rebaja sin precedentes del IVA, del IRPF y ha reducido como nunca antes los gravámenes sobre la energía. Además, si incluimos el impacto estimado de las últimas medidas tributarias, la realidad es que las rebajas fiscales para la clase media y trabajadora han supuesto un ahorro de 50.000 millones de euros".

"El PP miente cuando dice que el Gobierno central ha subido los impuestos. Es un cálculo manipulado para omitir todas las rebajas fiscales aprobadas por el Gobierno de España. Lo que no dice el Partido Popular es que la última estadística publicada por Eurostat refleja que la presión fiscal en España se encuentra tres puntos por debajo de la media europea", ha destacado.

Asimismo, Martínez ha criticado que el PP hable del deterioro de los servicios públicos, cuando buena parte de la gestión del Estado del bienestar descansa sobre las comunidades autónomas. "Mientras el Partido Popular presume de rebajas fiscales, los servicios públicos de la Región de Murcia están cada vez más deteriorados".

"Además, el Gobierno regional del PP ha disparado la deuda autonómica, alcanzando la cifra récord de 14.019 millones de euros, situando a la Región a la cabeza del déficit nacional, con un 1,56 por ciento. Resulta incongruente que hable de bajadas fiscales, mientras está llevando a la Región al borde de la ruina por su mala gestión y su irresponsabilidad", ha apuntado.

Al hilo, el diputado socialista ha indicado que a quienes más beneficia las rebajas de impuestos del PP de López Miras es a las rentas altas. "Por ejemplo, en 2023, 399 ciudadanos se beneficiaron de una bonificación media en el impuesto de sucesiones y donaciones de 345.000 euros. Es decir, 399 ciudadanos se repartieron 138 millones de los impuestos de todos, mientras más del 30 por ciento de la población de la Región de Murcia vive en riesgo de pobreza y exclusión social. Es decir, el Gobierno de López Miras no hace nada y lo poco que hace es para los que más tienen".

"Además, no hemos visto aún que el Gobierno de López Miras haya puesto en marcha medidas reales que complementen las del Gobierno de España para ayudar a paliar las consecuencias económicas que está teniendo la guerra en Irán", ha añadido.

Por tanto, ha finalizado Martínez, "es evidente que el verdadero problema que tiene la Región de Murcia es la falta de gestión del Gobierno regional del Partido Popular. Frente a la desinformación y demagogia del PP, desde el PSOE de la Región de Murcia, con Francisco Lucas al frente, seguiremos trabajando y defendiendo políticas basadas en datos, rigor y que ayuden a la mayoría social".