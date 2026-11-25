El candidato de Vox al Congreso por la Región de Murcia, Joaquín Robles - VOX

ALCANTARILLA (MURCIA), 25 (EUROPA PRESS)

El candidato de Vox por la Región de Murcia al Congreso por la Región de Murcia, Joaquín Robles, ha pedido acudir a "votar en masa" el próximo domingo 29 de noviembre para "frenar la deriva del Gobierno y garantizar que cualquier trampa de Sánchez será desactivada" en las urnas.

"Nos tememos que pueda haber algún resquicio por el que Pedro Sánchez nos mete una trampa", ha apuntado, este miércoles en Alcantarilla, según han informado

Durante su intervención ante los medios, en la que ha estado acompañado por diputados regionales y los concejales del partido en el municipio, Robles ha defendido que Vox es la "única alternativa capaz de recuperar la seguridad en las calles, la economía regional, el Plan Hidrológico Nacional y la identidad y unidad de España".

Robles ha insistido en que este próximo domingo hay que votar "para que se vayan los que no saben estar y para que vuelvan los que nunca tenían que haberse ido" para que "ni una mujer pierda un ápice de su libertad; para no ser el último en tu propia patria y para tener una España próspera y con futuro".

Con motivo del 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, Robles ha condenado "cualquier forma de violencia contra las mujeres" y ha reivindicado su "dignidad, libertad, integridad y derecho a vivir seguras". En este sentido, ha denunciado que desde que Pedro Sánchez es presidente del Gobierno, "las agresiones sexuales han aumentado un 216 %, según el Ministerio del Interior; se ha puesto a violadores en la calle, se han repartido pulseras defectuosas a mujeres maltratadas y se han importado delitos y culturas incompatibles con la nuestra que desprecian a la mujer".

Finalmente, Robles ha asegurado que, tras veinte años, "las leyes de género han fracasado al no reducir las víctimas mientras se destinan cientos de millones a una industria de género que genera enfrentamiento", y ha reiterado que "la verdadera protección exige seguridad en las calles y el derecho a la integridad física".