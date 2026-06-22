El juicio por el crimen del Calvario arranca este martes en Cartagena

CARTAGENA (MURCIA), 22 (EUROPA PRESS)

La Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Murcia, con sede en Cartagena, acoge a partir de este martes el juicio oral con Tribunal del Jurado contra un hombre acusado de un delito de homicidio y otro de tenencia ilícita de armas por el crimen de la carretera del Calvario, cometido en octubre de 2015, así como contra su prima, acusada de un delito de encubrimiento.

En el procedimiento se examinará la concurrencia de la circunstancia atenuante muy cualificada de dilaciones indebidas, dado que el proceso judicial se inició hace más de diez años por causas no imputables a los acusados.

Según el auto de hechos justiciables, el acusado principal y la víctima eran amigos y se dedicaban a actividades relacionadas con el tráfico de sustancias estupefacientes, marco en el que el procesado contrajo una deuda económica con el fallecido.

Los hechos se desencadenaron la noche del 13 de octubre de 2015, cuando ambos se desplazaron a bordo de un vehículo hacia la carretera del Calvario de Cartagena.

Tras bajarse del coche, se inició una discusión entre ambos en la que el procesado, "guiado por el ánimo de acabar con la vida" de su amigo y "aprovechando el desamparo del lugar y la noche", le disparó hasta en seis ocasiones con un revólver del calibre 44 para el que carecía de licencia, provocándole un shock hipovolémico mortal.

El escrito judicial detalla que, al día siguiente del crimen, la acusada contactó con su primo tras enterarse de que los familiares de la víctima le estaban buscando.

A partir de ese momento, la mujer presuntamente colaboró activamente en su ocultación, ayudándole a esconder el arma del crimen, trasladándolo a un camping y reservando en efectivo una habitación a su propio nombre en un hotel de La Manga para eludir la acción de la justicia, hasta que el hombre fue detenido el 15 de octubre de 2015.

La Sala deberá determinar si el acusado principal es autor de un delito de homicidio y otro de tenencia ilícita de armas, concurriendo la circunstancia agravante de abuso de superioridad y aprovechamiento de las circunstancias de lugar y tiempo. Por su parte, la prima se enfrenta a un cargo de encubrimiento.

El debate jurídico estará marcado por la citada atenuante de dilaciones indebidas, solicitada por las defensas ante el tiempo de tramitación desde la apertura de la causa en 2015.