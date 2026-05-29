Landáburu (NNGG): "Los jóvenes no quieren propaganda en TikTok, quieren futuro, ideas y proyecto"

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MURCIA 29 May. (EUROPA PRESS) -

Antonio Landáburu ha iniciado el proceso interno hacia el Congreso Nacional de Nuevas Generaciones (NNGG), que se celebrará los próximos 10 y 11 de julio en Valladolid, defendiendo una organización "más fuerte, más útil y más pegada a la realidad de los jóvenes españoles", con el objetivo de reforzar el proyecto político de Alberto Núñez Feijóo.

El precandidato recorrerá durante las próximas semanas distintos territorios de España para mantener encuentros con afiliados y equipos autonómicos, escuchando propuestas y recogiendo ideas para construir una organización más cercana y presente en la vida diaria de los jóvenes.

Landáburu ha asegurado que afronta esta etapa "con muchísima ilusión y con muchísima responsabilidad", destacando además el respaldo recibido desde distintos puntos de España. "Tenemos ya muchos más avales de los necesarios para presentar la candidatura y estamos recibiendo muchísimo cariño y apoyo desde muchos territorios. Pero lo vivo con humildad y prudencia. Cuando tanta gente confía en ti, tienes una responsabilidad mayor, escuchar más, trabajar más y cuidar más la organización", ha señalado.

El precandidato ha explicado que quiere una Nuevas Generaciones centrada "en los problemas reales de los jóvenes", especialmente en cuestiones como la vivienda, el empleo o la emancipación. "Los jóvenes no quieren propaganda en de 50 segundos en TikTok, quieren futuro, ideas y proyecto. Quieren empleo, vivienda, estabilidad y oportunidades reales para poder construir su vida en España", ha destacado.

Asimismo, ha reivindicado el papel de los jóvenes dentro del Partido Popular. "En el Partido Popular los jóvenes no estamos solo para llenar actos o sostener pancartas. Se nos escucha, se nos da responsabilidad y se cuenta con nosotros para construir el futuro de España".

Landáburu ha concluido defendiendo una organización "más presente en la calle, en las universidades, en los pueblos y en las redes sociales", donde cada afiliado "se sienta escuchado y útil para el proyecto común".