Lanzan la campaña 'Murcia, desde su sabor' para posicionar la ciudad como destino de referencia del turismo gastronómico

Presentación de la campaña 'Murcia, desde su sabor' - AYUNTAMIENTO DE MURCIA

MURCIA 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Murcia, a través de la Concejalía de Turismo, Comercio y Consumo que dirige Jesús Pacheco, ha puesto en marcha la campaña 'Murcia, desde su sabor', una iniciativa destinada a reforzar el posicionamiento de la ciudad como destino gastronómico de referencia y a poner en valor la identidad culinaria y el producto y la hostelería local.

La presentación se ha realizado en el Centro Municipal Gastronómico de Murcia y, junto al concejal, han participado los cantantes Sean Frutos y Kuve, que interpretan alguno de los vídeos promocionales, y el escritor Leonardo Cano, que presenta los vídeos en forma de entrevista y charla con los protagonistas.

La iniciativa, enmarcada en 'Murcia desde los 5 sentidos', parte de la premisa de que el turismo gastronómico se está consolidando como uno de los principales factores de decisión a la hora de elegir destino, según ha informado el Ayuntamiento capitalino.

Cada vez más viajeros buscan conocer la cultura de un lugar a través de su cocina, sus productos y las experiencias que se generan alrededor de la mesa, un ámbito en el que Murcia cuenta con una identidad propia profundamente vinculada a su huerta, a sus bares y restaurantes y a la creatividad de sus cocineros.

En este contexto, 'Murcia, desde su sabor' nace como una campaña que pretende contar la ciudad desde una perspectiva cercana y experiencial, entendiendo la gastronomía como una puerta de entrada al territorio, a la cultura y al modo de vida murciano.

Pacheco ha destacado que esta iniciativa busca "reforzar la imagen de Murcia como una ciudad que se descubre también a través de lo que se come, de sus productos de proximidad y de la calidad de su hostelería".

En este sentido, ha señalado que "Murcia tiene una identidad gastronómica muy potente, vinculada a la huerta, al producto fresco y a una cultura del bar y de la mesa que constituyen nuestra forma de vivir. Con esta campaña queremos mostrar esa autenticidad y convertirla en un elemento clave de atracción turística".

La campaña se desarrollará a lo largo de los próximos meses mediante diferentes acciones y propuestas que conectarán el producto con la experiencia, el relato con el territorio y la promoción turística con la realidad del sector hostelero local.

TRILOGÍA AUDIOVISUAL 'HABLANDO DE MURCIA'

El primer paso de esta estrategia es el lanzamiento de la trilogía audiovisual 'Hablando de Murcia', una serie de vídeo-entrevistas en los que reconocidos murcianos comparten su vínculo personal con la ciudad a través de sus lugares favoritos para comer y disfrutar.

El periodista Juan Soto Ivars, los cantantes Kuve y Sean Frutos, el músico Rafa Val, cantante de Viva Suecia, y el actor Carlos Santos participan en esta iniciativa recorriendo distintos espacios de la ciudad, incluidos los gastronómicos, que forman parte de su memoria personal.

A través de estos testimonios se construye un relato cercano y emocional que invita a descubrir Murcia desde la experiencia real, alejándose del formato de guía gastronómica tradicional para mostrar la ciudad a través de las vivencias y recomendaciones de quienes la conocen y la sienten como propia.

Para el concejal Jesús Pacheco, "este formato permite transmitir una imagen auténtica de Murcia, basada en historias reales y en lugares que forman parte del día a día de la ciudad. Queremos que quien vea estos vídeos tenga la sensación de que en Murcia siempre hay un bar al que volver, un restaurante por descubrir y un sabor que recordar".

El lanzamiento de esta trilogía audiovisual marca el inicio de una campaña más amplia que continuará activándose con nuevas acciones orientadas a consolidar el posicionamiento gastronómico del destino y a reforzar la visibilidad del sector hostelero local.

La campaña 'Murcia, desde su sabor' cuenta con la colaboración de Estrella de Levante, y se enmarca en el Plan de Sostenibilidad Turística en Destino, dentro del componente 14 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, como una de las medidas incluidas en el Plan de Impulso al Turismo Gastronómico de Murcia, que busca potenciar la ciudad como un destino atractivo, reconocible y competitivo.

"Murcia no solo se visita; Murcia se vive, se comparte y se saborea como comunidad, definiendo plazas, calles y lugares que nos unen. Hablamos de Murcia a pie de calle, de mesa y de barra. Ese es el mensaje que queremos trasladar con esta campaña", ha concluido Pacheco.