Los leones Makhulu, Silbán e Irati inician su etapa adulta en Terra Natura Murcia

Makhulu, Silbán e Irati, los tres leones africanos nacidos en Terra Natura Murcia en 2023, han cumplido tres años de vida - PORTAVOZ

MURCIA, 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

Makhulu, Silbán e Irati, los tres leones africanos nacidos en Terra Natura Murcia en 2023, han cumplido tres años de vida. Este aniversario coincide con una etapa madurativa especialmente significativa para los ejemplares, que comienzan a dejar atrás su fase juvenil para desarrollar los rasgos físicos y morfológicos propios de la edad adulta de la especie, motivo por el cual el parque organizó este lunes un programa especial de actividades de concienciación.

Los tres leones continúan residiendo en las instalaciones de Terra Natura Murcia y, según las previsiones del complejo, está planificado que permanezcan en el parque de forma indefinida, según ha informado Portavoz.

Su evolución permite a los visitantes seguir de cerca el proceso de crecimiento de este felino, especialmente visible en los machos jóvenes a través de la aparición de la melena, un pelaje que brota en torno a los tres años de edad siendo inicialmente corto y claro para, posteriormente, ir oscureciéndose y espesándose con el paso del tiempo.

En este punto de su desarrollo, además, los animales alcanzan una fuerza considerable y un peso corporal que oscila entre los 100 y los 160 kilos.

El director del parque, Gustavo Martínez, ha aprovechado la efeméride para recordar la importancia de la preservación del león africano, cuya población global ha sufrido un descenso del 90% a lo largo de los últimos 100 años.

Esta regresión mantiene a la especie catalogada en estado "vulnerable" dentro de la Lista Roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), una coyuntura que, según Martínez, "refuerza la importancia de los programas de conservación, educación y sensibilización que desarrollan los zoológicos".