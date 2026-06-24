López Aragón afirma que los Presupuestos de 2026 se aprobarán antes de que finalice agosto "si hay voluntad política"

MURCIA 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Economía, Hacienda, Portavocía, Fondos Europeos y Transformación Digital, Marisa López Aragón, ha afirmado este miércoles que los próximos Presupuestos de la Comunidad de 2026 se aprobarán antes de que termine el próximo mes de agosto "si hay voluntad política".

"Respecto a los presupuestos yo quiero decirles que no se preocupen, estamos trabajando para que se presenten cuanto antes. Si hay voluntad política les puedo asegurar que antes de agosto estarán aprobados", ha dicho la portavoz durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.

Julio y agosto son meses inhábiles en la Asamblea Regional, por lo que la tramitación parlamentaria del proyecto de ley implicaría la activación de la actividad de la Cámara durante el periodo estival, como ya ocurrió con los Presupuestos de la Comunidad de 2025, que se aprobaron en el mes de julio.