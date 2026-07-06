López Aragón critica la "ley del embudo" del Gobierno central que "asfixia" a la Región de Murcia

Archivo - La consejera de Economía, Hacienda, Portavocía, Fondos Europeos y Transformación Digital, Marisa López Aragón - CARM - Archivo

MURCIA 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Economía, Hacienda, Portavocía, Fondos Europeos y Transformación Digital, Marisa López Aragón, ha criticado al Gobierno central minutos antes de la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), que se celebra este lunes en Madrid.

López Aragón ha calificado la situación de "vergüenza" y ha denunciado que el Ejecutivo de la Nación aplica la "ley del embudo", ya que mantiene una política de "manga ancha para el Estado" mientras "asfixia a regiones como la nuestra".

En este sentido, la consejera ha puesto el foco en el déficit de financiación que arrastra la comunidad autónoma al subrayar que la Región de Murcia es "la peor financiada de España".