López Miras aboga por votar al PP para "iniciar de la mano de Feijóo la reconstrucción de España"

Candidatos al Congreso y al Senado del PP por Murcia con el presidente del PP regional, Fernando López Miras, en la pegada carteles - PP

MURCIA 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Partido Popular de la Región de Murcia, Fernando López Miras, ha remarcado que "el 29N tenemos que votar al PP para iniciar de la mano de Alberto Núñez Feijóo como presidente la reconstrucción de España, que tiene que volver a funcionar".

Ha sido en el acto de pegada de carteles en la plaza de Santo Domingo de Murcia con el que se inicia la campaña de las elecciones generales, y que ha contado con la presencia también de la alcaldesa de la ciudad, Rebeca Pérez, y candidatos al Congreso y al Senado del PP por la Región de Murcia.

"Damos comienzo a una campaña electoral trascendental para la Región de Murcia y toda España, la más importante en la vida de jóvenes que no pueden acceder a una vivienda e independizarse, y también familias que no llegan a fin de mes porque sus sueldos ya no dan para asumir las más de 100 subidas de impuestos del Gobierno de Pedro Sánchez", ha subrayado el presidente del PPRM.

"Empieza la campaña electoral más importante de la vida de millones de españoles que están asqueados de ver cómo su Gobierno se ha sumido en la corrupción y en la indignidad", ha remarcado López Miras. "También la de aquellos españoles que hoy tienen miedo de subirse en un tren de Alta Velocidad en nuestro país", ha añadido.

"Puede llegar el cambio que necesita España, puede haber por fin un presidente como Feijóo, serio, honrado, digno, riguroso, que gestione, que mantenga los servicios públicos de calidad, que baje impuestos, que asegure que se pagan y se suben las pensiones todos los años", ha resaltado.

"Para ello contamos con un grupo de hombres y mujeres liderados por Miriam Guardiola en el Congreso de los Diputados, y Francisco Bernabé en el Senado, que se van a dejar la piel durante estos días llevando el mensaje de rigor que representan el Partido Popular y Alberto Núñez Feijóo, y también para defender los asuntos trascendentales para la Región de Murcia: agua, trasvase, infraestructuras, financiación autonómica", ha apuntado López Miras.

"Para ellos lo primero siempre será la Región de Murcia, por encima de cualquier otro interés partidista, personal o político", ha añadido.

A su juicio, "ha llegado la hora del cambio necesario, la honradez, la dignidad y la gestión. Ha llegado el momento del Partido Popular y de Alberto Núñez Feijóo".

"UN DÍA MENOS PARA ESE CAMBIO TAN NECESARIO"

Por su parte, la candidata al Congreso, Miriam Guardiola, ha destacado que "queda un día menos para ese cambio tan necesario". "Tenemos ilusión, fuerza y ganas porque sabemos que el cambio necesario está más cerca y llegará de la mano de Alberto Núñez Feijóo esa reconstrucción nacional tan necesaria", ha remarcado.

"Somos la esperanza de millones de españoles y no les vamos a fallar: tenemos al mejor presidente regional, Fernando López Miras, y pronto tendremos al mejor presidente nacional, Alberto Núñez Feijóo", ha concluido.

Por su parte, el candidato al Senado, Francisco Bernabé, ha resaltado que "solo Alberto Núñez Feijóo puede echar a Sánchez, no hay más alternativas: todos los demás están muy lejos en las encuestas y el único que es capaz de cambiar el signo de la política en España es Feijóo".

Bernabé ha hecho un llamamiento a "todos esos españoles de bien que quieren que España cambie a mejor, que vuelva a tener un Gobierno honrado, honesto, digno, que volvamos a estar orgullosos de todo lo que sucede en nuestra patria: no cabe otra opción que la de Alberto Núñez Feijoó", ha concluido.