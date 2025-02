López Miras afirma que "no hay ideología" al hablar de financiación autonómica y que defenderá la "bandera" de la Región

MURCIA 7 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno regional, Fernando López Miras, ha considerado que "no hay ideología" ni "izquierdas y derechas" a la hora de hablar de la financiación autonómica, sino que "solo hay una bandera, la de la Región de Murcia", que es la que él va a "defender".

En un contacto con los medios de comunicación durante un evento del PP y al ser preguntado por si va a haber una postura común por parte de las comunidades del Partido Popular en materia de financiación autonómica, López Miras ha insistido en que "no hay partidos políticos cuando hablamos de financiación autonómica y de los recursos para que los murcianos tengan garantizada su educación, su sanidad y sus políticas sociales de calidad".

"Aquí no hay izquierdas ni derechas; aquí no hay ideología; aquí no hay partidos políticos; aquí no hay PP y PSOE; aquí solo hay una bandera, la de la Región de Murcia", ha remarcado. "Y esa va a ser mi defensa", según el presidente del Ejecutivo murciano, quien ha puntualizado que "es una defensa que tenemos que hacer hablando y negociando todas las comunidades autónomas con el Ministerio de Hacienda".

En cambio, ha criticado que "no hay forma de hacerle llegar las propuestas" al Ministerio porque no convoca a las comunidades un Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF). "Oiga, que hay que reformar un sistema que está caducado desde 2014 lo decimos por activa y por pasiva", ha recordado.

De hecho, ha señalado que él se lo dijo "a la cara" al presidente del Gobierno central, Pedro Sánchez, el pasado mes de diciembre en el transcurso de la Conferencia del Presidentes.

En concreto, López Miras transmitió a Sánchez que tiene que sentar a todas las comunidades y que "no puede haber negociaciones bilaterales" con ninguna autonomía, "ni con Cataluña ni con ninguna otra". Además, emplazó a Sánchez a "convocar ya al CPFF para reformar ese sistema de financiación que lleva caducado desde 2014, más de diez años".

Una vez que Sánchez "se digne" a que todas las comunidades estén sentadas en la misma mesa, López Miras ha asegurado que "por supuesto" que harán propuestas y negociarán "hasta la extenuación".

Asimismo, se ha mostrado "convencido" de que van a llegar a un acuerdo entre todas las comunidades autónomas "para que se actualice un sistema de financiación que está perjudicando, sobre todo, a los ciudadanos de la Región de Murcia porque son a los que menos recursos da cada año para pagar su sanidad, su educación o sus políticas sociales".