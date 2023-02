López Miras anuncia en Berlín un "incremento histórico" de los fondos para promocionar los productos agroalimentarios

El presidente acompaña al sector agroalimentario en la feria Fruit Logística y cifra en 2 millones la partida para promoción exterior



MURCIA, 8 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, ha anunciado este miércoles que su Ejecutivo contará este año "con la mayor inversión de la historia para la promoción de los productos agroalimentarios de la Región de Murcia a nivel internacional", lo que permitirá "incrementar las ventas en aquellos países consolidados y afianzar nuestra presencia en nuevos destinos".

López Miras ha afirmado que se trata de "una apuesta clara por uno de los sectores económicos más potentes de la Región, que es motor de empleo y crecimiento", según han informado fuentes de la Comunidad en una nota de prensa.

El jefe del Ejecutivo ha dado a conocer esta inversión "récord" para promoción agroalimentaria durante la inauguración del pabellón de la Región de Murcia en la feria hortofrutícola Fruit Logística 2023, que se celebra en Berlín y está considerado el mayor escaparate a nivel internacional para los productores y exportadores de frutas y hortalizas.

Durante 2023 se destinarán cerca de dos millones de euros para ayudar a los agricultores y exportadores en sus campañas comerciales, y también se incrementará el número de empresas que participen en ferias y misiones comerciales.

Sobre la delegación de la Región en Berlín, López Miras ha afirmado que "es la más fuerte y con mayor número de empresas de todas las comunidades españolas", con "63 empresas que en 2022 han batido récords en exportaciones, gracias a la modernización del sector". En concreto, las exportaciones crecieron casi un 8 por ciento con respecto al mismo periodo de 2021, lo que supone elevar las ventas hasta los 5.274 millones de euros.

Ese incremento se ha producido, según el presidente, "gracias a que disponemos del recurso básico del agua, y por ello el lema escogido este año para la presencia de la Región en Fruit Logística es 'Lo que el agua nos da', para poner en valor la importancia del agua no sólo para cultivar. El agua es lo que hace que seamos la huerta de Europa y la huerta del mundo".

Por lo que respecta al incremento de la partida para promoción, el principal objetivo es reforzar el mercado regional en destinos estratégicos europeos, así como las exportaciones a Estados Unidos, países del Golfo pérsico y Asia, principalmente China, Vietnam, Tailandia y Singapur. De cara a esta meta ya se trabaja en colaboración con las Cámaras de Comercio.

EXPORTACIONES AGROALIMENTARIAS DE LA REGIÓN DE MURCIA

Para López Miras, las exportaciones agroalimentarias de la Región son "el mejor ejemplo de la relevancia que el sector tiene para el desarrollo y la creación de empleo y nuevas empresas, porque logramos situar el nombre de la Región y de España en 147 países del mundo, cuyos lineales cuentan con productos producidos en nuestra tierra".

Estas cifras consolidan a Murcia como la segunda provincia más exportadora y también la segunda con mayores ingresos por ventas en el exterior.

FRUIT LOGÍSTICA 2023

La nueva edición de la Feria Fruit Logística de Berlín da cita desde este miércoles y hasta el próximo día 10 de febrero a los principales representantes de los mercados internacionales. En esta ocasión, el estand de la Región de Murcia dispone de una extensión de 585 metros cuadrados, áreas de reuniones y zona gastronómica. Todo ello bajo el lema escogido y que reconoce 'Lo que el agua nos da' ('What water gives us').

En este espacio, así como en otros pabellones de la feria, estarán distribuidas 63 empresas o entidades que sitúan a Murcia como la provincia de España con mayor representación en la Feria, "lo que dice mucho de la potencia del sector y su peso en la economía regional y nacional", ha asegurado el presidente.

Entre las entidades que están presentes, se encuentran el Consejo de Agricultura Ecológica, el Consejo Regulador Pera de Jumilla o el Consejo Regulador del Melocotón de Cieza. Junto a ellos están presentes empresas de las asociaciones Proexport, Apoexpa y Fecoam, además de industrias tecnológicas como Agritech e Itum-Imida.

En la pasada edición de la feria se dieron cita más de 40.660 asistentes de 132 nacionalidades, que tuvieron la ocasión de visitar los casi 2.000 expositores de 87 países diferentes.