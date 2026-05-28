López Miras anuncia una campaña con Froet para atraer jóvenes al sector del transporte y cubrir la falta de conductores - CARM

SANTOMERA (MURCIA), 28 (EUROPA PRESS)

El presidente del Gobierno de la Región de Murcia, Fernando López Miras, ha anunciado una nueva campaña conjunta entre la Comunidad y la Federación Regional de Organizaciones y Empresas de Transporte de Murcia (Froet) para "poner en valor el trabajo de los conductores y el sector del transporte en la Región de Murcia", y de esta forma "atraer a los jóvenes" a esta profesión "ante la falta de relevo generacional".

López Miras ha dado a conocer esta iniciativa durante la clausura de la 74ª Asamblea General de Froet y el acto de entrega de los 'XXIII Premios Froet 2025', donde ha remarcado que el transporte es "una piedra angular" y "un sector estratégico dentro de la economía de la Región de Murcia", según han informado desde el Ejecutivo regional.

"Queremos trasladar a los jóvenes de la Región que el sector del transporte ofrece oportunidades reales de empleo, estabilidad y futuro profesional", ha señalado el máximo responsable autonómico.

Durante su intervención, López Miras también ha defendido que "sin el sector del transporte ningún otro sector económico sería competitivo", y ha reiterado que el Ejecutivo autonómico va a seguir reclamando infraestructuras estratégicas como "el desarrollo completo del Arco Norte, la autovía del Reguerón y de la RM-1, y el tercer carril de la A-7".