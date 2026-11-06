López Miras asegura que los candidatos del PP defenderán a la Región "por encima de cualquier otro interés"

Candidatos del Partido Popular de la Región de Murcia al Congreso de los Diputados y al Senado para las próximas elecciones generales- PPRM

MURCIA 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Partido Popular de la Región de Murcia, Fernando López Miras, ha presentado este viernes a los candidatos del PPRM al Congreso de los Diputados y al Senado para las elecciones generales del 29 de noviembre.

López Miras ha asegurado que los 'populares' que concurren en las listas defenderán los intereses de los ciudadanos regionales "por encima de cualquier otro interés", con especial atención al mantenimiento del trasvase Tajo-Segura, el acceso de los jóvenes a la vivienda, la mejora de los servicios públicos y la reivindicación de infraestructuras del siglo XXI.

Durante la presentación de las candidaturas, López Miras ha definido a los integrantes de las listas como un equipo de hombres y mujeres "preparados, formados, con experiencia en la gestión" y que tienen claro que "la Región de Murcia es lo primero, siempre lo primero".

La candidatura al Congreso está integrada por Miriam Guardiola, Diego Avilés, Carmen María Conesa, Juan Luis Pedreño, Patricia Martínez, Antonio Landáburu, Ana Belén Martínez, Santiago Arsenio, Dolores Cerón y Pedro Romero. Por su parte, la lista al Senado la conforman Francisco Bernabé, María Hernández Benítez y Antonio Luengo.

El dirigente 'popular' ha destacado que son personas con experiencia tanto en la política y la gestión pública como en el ámbito privado, a las que también ha definido como "reconocidos" y "accesibles", además de estar "siempre disponibles, a disposición de sus vecinos" y de quienes puedan necesitarlos.

Entre los compromisos que ha atribuido a las candidaturas, López Miras ha citado la defensa del trasvase Tajo-Segura, la adopción de medidas para facilitar el acceso de los jóvenes a una vivienda, la mejora de los servicios públicos, la defensa de las fronteras y el impulso de infraestructuras que permitan conectar "de forma rápida y segura" a la Región con el resto de España.

Asimismo, ha asegurado que "es garantía del Partido Popular" que los representante del PP "no votarán en contra de proteger el trasvase Tajo-Segura, no agacharán la cabeza ante decisiones que perjudiquen a la Comunidad y no mirarán hacia otro lado cuando las inversiones que necesita la Región no estén contempladas en los Presupuestos Generales del Estado".

CRÍTICAS AL GOBIERNO DE SÁNCHEZ

En clave nacional, López Miras ha llamado a abrir una nueva etapa política en España tras las elecciones del 29 de noviembre, con un Gobierno que, a su juicio, sea "serio, solvente y con capacidad de gestionar", una alternativa que ha identificado con Alberto Núñez Feijóo y el Partido Popular.

El presidente regional del PP ha planteado que los comicios deben servir para "cambiar el rumbo de este país" y "poner fin" a ocho años de Gobierno de Pedro Sánchez, periodo que ha calificado de "corrupción, división, abandono y de incapacidad".

Para ello, ha cuestionado si los españoles viven mejor o peor que hace ocho años y ha sostenido que "España se ha deteriorado y la vida de los españoles ha ido a peor". En este sentido, ha aludido al encarecimiento de la cesta de la compra, los combustibles, los alquileres, la vivienda, la electricidad y el gas, factores que, según ha dicho, han convertido llegar a fin de mes "en una proeza para las familias".

También ha reprochado al Ejecutivo su actuación ante los accidentes ferroviarios, al señalar que, en nueve meses han perdido la vida 115 personas en dos siniestros. López Miras ha aludido a las denuncias de trabajadores, maquinistas y controladores sobre posibles deficiencias en el mantenimiento y la gestión, y ha criticado que ni el presidente del Gobierno ni sus ministros hayan explicado, a su juicio, qué ocurrió, por qué sucedió o qué medidas se adoptarán para evitar que vuelva a repetirse.

El dirigente 'popular' ha comparado esta respuesta con la actuación del Ejecutivo ante otros episodios, como el accidente de Adamuz, la invasión de Ceuta, la dana de Valencia, la gestión de la pandemia o el apagón, y ha asegurado que los cálculos electorales de Sánchez "ya no darán resultado" porque los ciudadanos "juzgarán al presidente y a sus ministros en las urnas".

El presidente del PP regional ha concluido reivindicando que el compromiso de su partido y de Alberto Núñez Feijóo es el de "volver a la senda de la coherencia, la estabilidad y la decencia".