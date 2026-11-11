López Miras critica que Montero y Díaz alienten una huelga general contra el PP, que no gobierna en España

El presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, interviene en un pleno de la Asamblea Regional - CARM

CARTAGENA (MURCIA), 11 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, ha criticado este miércoles que María Jesús Montero y Yolanda Díaz alienten una huelga general contra el PP, pese a que esta formación no gobierna en el país, y ha cuestionado los motivos de la convocatoria.

Durante la sesión de control al presidente celebrada en la Asamblea Regional, López Miras ha censurado que Montero esté "alentando a una huelga contra la oposición, una huelga contra los que no gobiernan", algo que ha considerado que "no es posible".

En la misma línea, ha cuestionado que Yolanda Díaz esté "animando a secundar una huelga contra el Gobierno del Partido Popular, del Partido Popular que no gobierna en España", y ha asegurado que "tampoco es posible".

Estas declaraciones se han producido en respuesta a una pregunta del portavoz del Grupo Parlamentario Vox, Rubén Martínez, sobre el impacto económico de la huelga general en la Región, en la que el parlamentario ha calificado la convocatoria de "huelga política" y ha acusado a CCOO y UGT de actuar al servicio de los intereses del Gobierno central.

López Miras ha puesto en duda el momento elegido para la movilización y ha preguntado qué circunstancias han cambiado respecto a los últimos ocho años de Gobierno socialista para justificar una convocatoria de estas características. "¿Qué ha pasado en estos últimos ocho años que sea diferente a lo que está pasando hoy?", ha planteado el jefe del Ejecutivo autonómico, quien ha relacionado la protesta con el contexto electoral.

Asimismo, ha enumerado distintos problemas económicos que, a su juicio, habrían justificado movilizaciones sindicales durante los últimos años, entre ellos el encarecimiento de los productos básicos, las dificultades para acceder a una vivienda, el incremento de los alquileres y la subida de impuestos. "¿Son estos motivos suficientes para una huelga general en los últimos ocho años? Yo diría que sí", ha manifestado.

En relación con las consecuencias económicas de la convocatoria, López Miras ha citado estimaciones de la Confederación Nacional de Pymes según las cuales el impacto en España podría oscilar entre los 2.000 millones de euros, con un seguimiento del 30%, y los 4.500 millones, si la participación alcanzase el 70%.

No obstante, ha advertido de que las consecuencias serán especialmente importantes para las pequeñas empresas y los autónomos, que necesitan los ingresos diarios para afrontar el pago de nóminas, facturas y proveedores.

Por su parte, el diputado de Vox ha criticado las subvenciones públicas que reciben las organizaciones sindicales y ha cuestionado que el Ejecutivo murciano destine, según sus cifras, cuatro millones de euros anuales a programas relacionados con UGT y CCOO.

Frente a estas críticas, López Miras ha defendido la importancia de la negociación entre empresarios y trabajadores, aunque ha rechazado que los mecanismos de participación sindical se utilicen con intereses partidistas.

"Lo que necesita esta sociedad es unidad, diálogo y consensos", ha afirmado el presidente regional, quien ha considerado que el diálogo social es positivo cuando cumple su función y no cuando se utiliza para "estrategias políticas o partidistas".

GARANTÍAS SOBRE LA SEGURIDAD FERROVIARIA

En otra de las preguntas de la sesión, formulada por el portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Joaquín Segado, López Miras ha denunciado la situación de las infraestructuras ferroviarias y ha asegurado que el Gobierno autonómico continúa sin recibir respuesta del Ministerio competente sobre la seguridad de las conexiones de la Región con el resto de España.

El presidente ha explicado que el Ejecutivo regional solicitó en enero y abril garantías sobre la seguridad de la línea ferroviaria, sin que, según ha afirmado, haya obtenido contestación.

"¿Es segura la línea que conecta la Región de Murcia? Seguimos sin respuesta. Si es segura, ¿por qué no han contestado que sí?", ha preguntado López Miras.

Asimismo, ha expresado su preocupación por las investigaciones sobre presuntas irregularidades en adjudicaciones de obras ferroviarias y ha reclamado que se aclare si estas pudieron afectar a las características técnicas de las infraestructuras.

El presidente regional también ha exigido que el Corredor Mediterráneo llegue hasta Algeciras pasando por la Región de Murcia, la llegada de la alta velocidad a Cartagena y Lorca, y la recuperación del servicio de Cercanías entre Murcia, Lorca y Águilas, suspendido desde hace cinco años.

Además, ha anunciado que el Consejo de Gobierno aprobará este jueves una inversión de 4,5 millones de euros para el depósito franco y el Centro Integral de Transporte, actuaciones que ha considerado fundamentales para impulsar la Zona de Actividades Logísticas de Los Camachos.

Por otro lado, la portavoz socialista, Carmina Fernández, ha preguntado al presidente regional qué actuaciones tiene previstas para garantizar la colaboración institucional con el Gobierno de España después de que la Asamblea Regional declarase persona 'non grata' a Pedro Sánchez con los votos del Partido Popular.

Fernández ha acusado a los populares de utilizar las instituciones con fines partidistas y ha calificado la declaración de "indignidad", al considerar que el PP ha utilizado la Asamblea Regional en beneficio de su estrategia política. "Ustedes pusieron el nombre de todos los ciudadanos de la Región de Murcia en función de su campaña, en beneficio de su campaña política", ha reprochado la diputada socialista.

En su respuesta, López Miras ha defendido la independencia de la Asamblea respecto al Gobierno autonómico y ha señalado que las decisiones parlamentarias no eximen al Ejecutivo central de mantener relaciones institucionales con la Comunidad.

"El Gobierno de España, el Gobierno del Partido Socialista, el Gobierno de Pedro Sánchez, tiene la obligación de colaborar lealmente e institucionalmente con el Gobierno de la Región de Murcia, como con el de toda España", ha afirmado.

El presidente regional ha acusado al Ejecutivo central de falta de colaboración y ha mencionado como ejemplos las diferencias sobre el trasvase Tajo-Segura, la regeneración de la bahía de Portmán, las infraestructuras ferroviarias y las inversiones estatales.

"Nunca ha habido colaboración institucional por parte de Pedro Sánchez con la Región de Murcia, solo ha habido perjuicio", ha sostenido.

Finalmente, en respuesta a una pregunta del portavoz del Grupo Mixto, José Ángel Antelo, López Miras ha anunciado que el Gobierno regional está desarrollando la estrategia 'Región de Murcia más segura', dotada con 120 millones de euros, para mejorar los medios materiales y humanos de las policías locales.

El presidente ha explicado que esta iniciativa contempla el refuerzo de las plantillas, una mayor coordinación entre los cuerpos municipales y nuevas inversiones en instalaciones y equipamiento.

"Estamos desarrollando una estrategia Región de Murcia más segura, dotada con 120 millones de euros", ha señalado López Miras, quien ha insistido en que las competencias principales en materia de seguridad corresponden al Gobierno central.

Por su parte, Antelo ha reclamado un endurecimiento de las medidas contra la delincuencia y ha defendido que se tomen como referencia determinadas actuaciones desarrolladas en El Salvador.

López Miras ha considerado que la situación de ese país no es comparable con la de la Región de Murcia, aunque ha señalado que la política de su Gobierno contra la delincuencia constituye "una buena línea a seguir".

El presidente autonómico ha insistido en reclamar al Ejecutivo central más efectivos de la Policía Nacional y la Guardia Civil, al considerar insuficientes los recursos actuales para atender las necesidades de seguridad de la Comunidad.