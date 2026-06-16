López Miras muestra a la UE el potencial de Cartagena y 'Caetra' en la industria de la defensa

EL jefe del Ejecutivo autonómico, Fernando López Miras, ha presidido en Cartagena el Grupo de Trabajo de Defensa del Comité Europeo de las Regiones - CARM

CARTAGENA (MURCIA), 16 (EUROPA PRESS)

El jefe del Ejecutivo de la Región de Murcia, Fernando López Miras, ha presidido este martes en Cartagena la reunión del Grupo de Trabajo sobre Defensa del Comité Europeo de las Regiones, un encuentro "muy importante, porque este grupo está diseñando el papel que tenemos que jugar las regiones europeas en la estrategia de defensa de la Unión Europea".

La reunión de este órgano se celebra por primera vez fuera de Bruselas, y ha contado con la participación de representantes del Parlamento Europeo, de la Comisión Europea, así como de expertos en el sector, según ha informado la Comunidad.

Durante la jornada se han abordado cuestiones como la contribución de las regiones a la política europea de defensa, la necesidad de que el próximo marco financiero plurianual contemple recursos suficientes para fortalecer la industria del sector y el papel de las pequeñas y medianas empresas dentro de ese ecosistema.

Según ha explicado López Miras, los miembros del grupo de trabajo han podido comprobar "cómo Cartagena es una ciudad con una enorme trayectoria militar", pero también cómo alrededor de ese vínculo se ha desarrollado "todo un ecosistema de pymes y de empresas tecnológicas que son proveedoras de esa industria de defensa".

El presidente ha subrayado que Cartagena constituye "uno de los mayores ejemplos a nivel europeo" de ese modelo de desarrollo industrial y tecnológico, y ha asegurado que "ése es el ejemplo que queremos exportar al resto de Europa".

Asimismo, ha afirmado que la ciudad "está llamada a tener un papel crucial dentro de esa estrategia de las regiones en cuanto a la defensa de la Unión Europea".

López Miras ha destacado igualmente el papel de 'Caetra' como iniciativa impulsada por el Gobierno regional para favorecer el desarrollo de tecnologías duales en los ámbitos de la defensa, la seguridad y la reconstrucción.

En este sentido, ha señalado que "'Caetra' es el ejemplo perfecto de cómo las regiones europeas pueden aportar a la industria de la defensa y a esa estrategia de defensa de la Unión Europea".

120 EMPRESAS VINCULADAS A 'CAETRA'

López Miras ha destacado el crecimiento del ecosistema empresarial vinculado a 'Caetra', que cuenta ya con alrededor de 120 empresas asociadas. Según ha explicado, estas compañías están avanzando en procesos de acreditación para operar en el ámbito de la defensa internacional, y, por ejemplo, "poder trabajar con la OTAN".

El presidente también ha puesto de relieve la proyección internacional que están alcanzando algunas de estas compañías: "Hay ya dos empresas de la Región que están trabajando en Ucrania, una relacionada con las tecnologías duales y otra con la tecnología de drones".

Por su parte, la alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, ha reivindicado el protagonismo del municipio en este escenario al afirmar que "contamos con un ecosistema muy maduro y sólido que puede aportar muchísimo en el ámbito tecnológico".

Arroyo ha agradecido al jefe del Ejecutivo autonómico su labor al liderar esta estrategia en Europa, lo que, según sus palabras, "vuelve a situar a Cartagena como capital europea de la industria de la defensa, de la seguridad y de la reconstrucción, con todas las oportunidades que se están generando".

En este sentido, ha insistido en que "estamos demostrando que la inversión en defensa es sinónimo de empleo de alta cualificación, retención de talento joven y resiliencia económica para nuestros barrios y diputaciones".

Para dar soporte a este crecimiento, Arroyo ha recordado que ya se trabaja de forma coordinada en la Mesa de Formación local y a través de las aceleradoras de inteligencia artificial y comerciales ubicadas en el CEEIC.