López Miras (PP): "Esto sólo puede terminar de una manera: con un gobierno del PP y un presidente honesto como Feijóo"

El presidente del PPRM está convencido de que este peregrinaje a Caravaca le ayudará "en ese camino hasta la presidencia del Gobierno".

MURCIA, 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP de la Región de Murcia, Fernando López Miras, ha señalado este sábado en Caravaca de la Cruz, durante la visita del presidente nacional de su partido, Albert Nuñez Feijóo, que la situación que política vive España "sólo puede terminar de una manera: con un gobierno del PP, y con un presidente honesto como Núñez Feijóo".

López Miras ha insistido que se necesita un gobierno de los 'populares', "el liderazgo sereno, responsable y sensato que demanda este país". Un gobierno que priorice "a las personas, pero no a las personas que militan en el PP, a todas las personas. Sin favoritismos, sin discriminación, sin favorecer a unas regiones sobre otras".

En suma, ha continuado, "haciendo de España un país respetado, pero sobre todo, un país que recupere la ilusión. Que no ponga los informativos cada día y se lleve las manos a la cabeza. Que no lea los periódicos y las únicas noticias del gobierno sean las de un escándalo tras otro. Un país que mira al futuro".

El presidente del PPRM ha tenido palabras para la gestión realizada por José Francisco García al frente de la Alcaldía de Caravaca de la Cruz, "una ciudad que está a rebosar, a rebosar de luz, tanto climatológicamente hablando como espiritualmente".

Agradeciendo esta nueva visita del presidente Feijóo, López Miras le ha dicho, "sabes perfectamente lo que significan los años jubilares, lo importante que son para nosotros y todo lo que pueden aportar los peregrinos a una ciudad y a una región, no solo desde el punto de vista espiritual, sino también desde el punto de vista de oportunidades turístico, cultural, económico, patrimonial, de todos los aspectos".

"Hoy has hecho esa etapa final de ese camino del amor y estoy convencido de que te va a acompañar y te va a ayudar, como digo, en este final de ese camino de peregrinaje hasta la presidencia del Gobierno tan necesitada para todos los españoles", ha subrayado.

"FEIJÓO HA DEMOSTRADO A ESPAÑA SU CAPACIDAD DE LIDERAZGO"

Lopez Miras ha destacado que, en las últimas semanas, el presidente Feijóo ha demostrado a España "su capacidad de liderazgo desde el sentido común, desde el rigor, desde la seriedad. Priorizando el interés general, que no es otro más que el interés de las personas, de todas".

Así, ha dicho que se ha visto "al líder que necesita España en un momento difícil. Y en un momento difícil se ha ocupado de defender ese interés general".

Sobre la Dana que ha asolado la Comunidad Valenciana, ha insistido en que sus consecuencias "pueden desbordar cualquier situación que haya prevista", y ha subrayado que la prioridad debe ser "la reconstrucción y no el enfrentamiento".

"Esto, lamentablemente, no lo estamos viendo durante las últimas semanas", porque de "una catástrofe de esa dimensión, solo pueden recuperar la normalidad los vecinos desde la implicación de la Administración central, que tiene los recursos necesarios para salir de esa situación".

El presidente del PP murciano también se ha referido a la discriminación que sufren algunos territorios de mano del Gobierno de España, como es el caso de la Región de Murcia. Así ha citado, "esta tierra ha sufrido el yugo del Ministerio de Transición Ideológica, incapaz de dar una sola solución, una sola respuesta a las necesidades de agua y de infraestructuras que tiene una tierra que ha demostrado saber aprovecharla mejor que nadie".

En este punto ha destacado la valentía de Núñez Feijóo que, desde sus primeras visitas a la Región de Murcia, "habló de agua" y se "comprometió con esta tierra". "Fuiste el único líder nacional actual en España en hablar de la necesidad de un Pacto Nacional del Agua, un plan que lleve 40.000 millones de euros en infraestructuras", le ha agradecido al presidente del PP nacional.

Sobre ese plan, que también contempla la protección de la población de posibles fenómenos climatológicos, ha señalado que el panel de expertos de los ingenieros de la Región de Murcia ya determinaron actuaciones "imprescindibles".

López Miras se ha referido a la actuación en el Guadalentín, en la rambla de Nogalte, en la rambla de La Torrecilla y en la rambla de Béjar, pero también en el campo de Cartagena y en el entorno del Mar Menor; en la margen derecha del río Segura, con la rambla de Tabal y con el colector norte.

"O se hacen esas obras, que corresponden al Gobierno de Sánchez y a la CHS, "o podremos tener problemas si vuelve a haber lluvias del carácter de las que ya obtuvimos en 2019", ha aseverado.

UNA CONFERENCIA DE PRESIDENTES TRAS DOS AÑOS SIN CELEBRARSE

El lider del PPRM también se ha referido a la Conferencia de Presidentes que tendrá lugar en unos días, "tras más dos años sin celebrarse". "Si llega el gobierno, ¿verdad? Porque cada día hay un escándalo nuevo", en referencia al 'Caso Aldama'.

"A todos nos sorprendía, lamentablemente, que el gobierno tuviera 22 ministros. En las últimas horas nos hemos enterado de que de forma oficial eran 22, oficiosamente 23. Había un señor que se movía como un ministro más. Lideraba relaciones internacionales con otros países o relaciones económicas con empresas", ha añadido.

El presidente del PP murciano está convencido de que de esa Conferencia de Presidentes saldrán sin "ningún compromiso". "Sé que se generarán disputas, que Sánchez estará más cómodo generando enfrentamiento entre unos territorios y otros, que saldremos como llegamos sin ningún tipo de compromiso y que todo habrá sido una cortina de humo. Y España ni se merece eso ni puede seguir aguantando eso".

Por contra, ha dicho, "sé como saldríamos de esa conferencia si gobernara Feijóo". "Saldríamos con una hoja de ruta para poder sentarnos todos y para poder llegar a acuerdos importantes en vivienda, en financiación.

"Se están extrangulando nuestros servicios públicos, porque se nos está discriminando con un sistema de financiación que nos maltrata y nos perjudica al mismo tiempo que se siguen pactando prevendas para los mismos de siempre", ha lamentado.

"No puede seguir aguantando un gobierno que ya es solo un grupo de escuderos de Sánchez, defensores de Pedro y Begoña, de los del aplauso cerrado a Ábalos o de que todos los jueces son fachas. Eso no puede ser. Eso solo puede terminar de una manera, con el gobierno del Partido Popular. Eso solo puede terminar de una forma, con un presidente honesto, que gestione, que hable de los problemas de los españoles y no de sus problemas".

Y eso, ha dicho López Miras, "solo puede llegar de la mano del Partido Popular y de la mano de Alberto Núñez Fijó. Tenemos la suerte de tenerlo hoy aquí, de tenerlo como presidente del partido. Cuando sea presidente del gobierno, que va a ser dentro de muy poco, por el bien de España y de los españoles, valoraremos estas visitas, valoraremos el tiempo que estuvo entre nosotros, porque será más difícil que vengas".