López Miras preside el grupo que trabaja en aumentar la producción en defensa de UE por posibles crisis de suministro

El presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, durante su intervención en la reunión del Grupo de Trabajo sobre Defensa del Comité Europeo de las Regiones celebrada hoy en Bruselas - CARM

MURCIA 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

El jefe del Ejecutivo de la Región de Murcia, Fernando López Miras, presidió este lunes en Bruselas la tercera reunión del Grupo de Trabajo sobre Defensa del Comité Europeo de las Regiones, donde puso en valor los avances registrados en este ámbito y el giro decidido de la Unión Europea hacia una mayor capacidad industrial y estratégica para reforzar su seguridad.

López Miras ha incidido en que el objetivo que se marca este grupo de trabajo "es aumentar la producción en defensa de la Unión Europea para garantizar el abastecimiento de equipamiento, a la luz de posibles crisis globales de suministro", según han informado desde el Ejecutivo regional.

En referencia a un contexto internacional marcado por la incertidumbre, López Miras ha afirmado que "la Unión Europea está entrando en una fase crítica de integración de defensa y movilización industrial", para lo que se está valiendo de "nuevas fuentes de financiación, coaliciones de capacidades y un camino claro trazado a través de la Hoja de Ruta de Preparación para la Defensa 2030".

En este sentido, López Miras ha aplaudido que la Unión Europea "ha actuado con decisión" para convertir conceptos estratégicos en "programas de defensa concretos", con el respaldo de la presidencia chipriota del Consejo Europeo.

Como ejemplo de esta tendencia, ha señalado que la semana pasada, durante la reunión del Consejo Europeo, los jefes de Gobierno solicitaron medidas adicionales de impulso para la urgente implementación de los instrumentos SAFE (Acción de Seguridad para Europa) y EDIP (Programa de Industria de Defensa). SAFE es un mecanismo de la UE para movilizar financiación rápida en defensa, impulsando compras conjuntas, mientras que EDIP busca fortalecer la base industrial a través de la cooperación entre empresas y países.

TERCERA REUNIÓN DEL GRUPO DE TRABAJO DE DEFENSA

La tercera reunión del Grupo de Trabajo sobre Defensa abordó las iniciativas que están marcando el refuerzo de las capacidades de la UE en este campo, como la Hoja de Ruta de Preparación para la Defensa 2030 y el Mecanismo de Protección Civil de la UE. Además, se analizaron nuevas vías para aumentar las partidas presupuestarias destinadas a defensa en las regiones europeas.

Otro de los puntos tratados fue el área política del espacio, ya que está estrechamente vinculada a la defensa. Precisamente el ámbito aeroespacial es uno de los pilares del programa Caetra, y ha sido decisivo "para que la Región de Murcia haya sido seleccionada recientemente como nueva sede de un Centro de Incubación de Empresas de la Agencia Espacial Europea", ha resaltado López Miras.