López Miras recibe la Medalla de Colegiado de Honor de Ópticos-Optometristas de la Región de Murcia

El presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, recibió hoy la Medalla de Colegiado de Honor que otorga el Colegio Oficial de Ópticos-Optometristas de la Región de Murcia - CARM

MURCIA 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, recibió hoy la Medalla de Colegiado de Honor que otorga el Colegio Oficial de Ópticos-Optometristas de la Región de Murcia.

La distinción, que fue entregada en la gala organizada por la entidad con motivo de su 20º aniversario, reconoce el compromiso del jefe del Ejecutivo regional con el avance de la óptica-optometría en el Servicio Murciano de Salud (SMS) y con la salud visual de los murcianos.

El Colegio premia así el compromiso del Ejecutivo regional, materializado en iniciativas como, por ejemplo, la deducción fiscal del 30 por ciento en la adquisición de cristales graduados o lentes de contacto para los menores de 12 años, de hasta un máximo de 100 euros.

Un total de 5.163 niños se han beneficiado de esta medida directa, que contribuye a la prevención y al cuidado de la salud ocular desde la infancia, y que ha permitido un ahorro de más de 278.000 euros a las familias de la Región, facilitando el acceso a productos esenciales para la corrección visual y el correcto desarrollo de los más pequeños.

Además, durante la gala también se entregaron los reconocimientos a colegiados que se encuentran al final de su trayectoria profesional como homenaje a su dedicación a la óptica-optometría regional; se distinguió a título póstumo a Francisco Muñoz Pérez y José Ballesta Germán, que fue colegiado de honor en 2025; y finalmente se reconoció a los tres primeros ópticos optometristas que son personal estatutario fijo del Servicio Murciano de Salud.