López Miras reclama más información del Gobierno central y más medios para frenar las llegadas de pateras

MURCIA 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno de la Región de Murcia, Fernando López Miras, ha advertido este martes desde Bruselas de que la Comunidad, ante la "dejadez de funciones" del Gobierno Central se ha convertido en un "coladero" para la llegada de inmigrantes en patera y ha reclamado que "se necesitan muchos más medios" para las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.

López Miras se ha pronunciado así después de que este lunes fueran interceptadas siete pateras con 101 personas a bordo en Cartagena, entre ellas 83 varones, cuatro mujeres y 14 menores de edad.

El jefe del Ejecutivo regional ha lamentado que el Gobierno de España, el Ministerio del Interior y la Delegación del Gobierno en la Región de Murcia no le hayan trasladado información sobre estas llegadas. "No puedo darle muchos más detalles, muchos más datos sobre esto, porque el Gobierno de España, el Ministerio del Interior y la Delegación del Gobierno de la Región de Murcia nos transmiten cero información", ha afirmado.

"No hay ningún tipo de información, no sabemos nada, sabemos lo que podemos leer a través de los medios de comunicación", ha señalado, para considerar que esta situación "está alejada de cualquier tipo de relación institucional ni de cualquier tipo de lealtad institucional".

López Miras ha reclamado más recursos para la Región de Murcia, especialmente para el Servicio Marítimo de la Guardia Civil, y ha recordado las advertencias que, según ha indicado, le trasladaron representantes sindicales de la Guardia Civil y de la Policía Nacional.

En este sentido, ha criticado que durante los últimos meses algunas patrulleras hayan permanecido en talleres sin estar operativas. A su juicio, la falta de recursos dificulta la interceptación de embarcaciones y favorece la actuación de las organizaciones que trafican con personas.

"Cuando hay esa dejación de funciones, es cuando se convierte la Región de Murcia en un coladero, pues cada vez las mafias actúan más sobre la Región de Murcia", ha manifestado.

El presidente regional ha insistido en que detrás de estas llegadas operan "mafias que tratan con seres humanos" y ha defendido que "si no hay Policía Nacional y Guardia Civil encargados en número suficiente y con recursos suficientes puestos por el Ministerio para poder persuadir, disuadir a estas mafias, pues seguirán llegando como un coladero a las costas de la Región".