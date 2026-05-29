López Miras: "La Región seguirá siendo el contrapeso a la inestabilidad, desconfianza e inseguridad que hay en España"

El presidente del Gobierno de la Región de Murcia, Fernando López Miras, clausuró hoy la 48.ª asamblea general de la Confederación Regional de Organizaciones Empresariales de Murcia (Croem). - CARM

MURCIA 29 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno de la Región de Murcia, Fernando López Miras, clausuró hoy la 48º asamblea general de la Confederación Regional de Organizaciones Empresariales de Murcia (Croem) donde aseguró que "desde la Región de Murcia vamos a seguir siendo el contrapeso a esa situación de inestabilidad, de desconfianza y de inseguridad".

En este sentido, reivindicó que "la Región de Murcia es una de las comunidades que más crece de España y la que más empleo está creando" y puso en valor que "estamos abordando una simplificación administrativa necesaria y una bajada de impuestos que lideramos a nivel nacional".

"Vivimos momentos complicados en los que las certezas brillan por su ausencia, en los que la inestabilidad es más que evidente, en los que la crispación y la tensión están a la orden del día", remarcó el presidente, que añadió que "hay una conjunción perfecta de factores generados por la situación política actual y por quien tenía que liderar el país y no lidera, que suponen todo lo contrario a lo que necesitan los empresarios para crecer, invertir y crear oportunidades".

"Todos los días se habla en España de escándalos, pero hace mucho tiempo que no se habla de industria, de competitividad o de productividad", lamentó.

Durante su intervención, López Miras también destacó que "la solución para el conjunto de España es que se haga lo que se está haciendo en la Región de Murcia" y aludió al diálogo social, las bajadas de impuestos, el papel de la Administración "para que no sea un límite al crecimiento" y reformas estructurales. "En la Región de Murcia no se toma ni una sola decisión que afecte a los empresarios sin escuchar antes a los empresarios, y ésta es una fórmula de éxito", dijo.

Asimismo, el jefe del Ejecutivo autonómico se refirió al absentismo laboral para explicar que "hablar de esto no significa cuestionar derechos laborales ni poner en duda las bajas médicas, de lo que estamos hablando es de un problema que lastra la productividad y la competitividad", aseguró López Miras, que subrayó la puesta en marcha por parte del Ejecutivo de un foro regional y un grupo de trabajo en el que van a participar empresarios, sindicatos, mutuas, profesionales sanitarios y administraciones públicas.

En cuanto a la financiación autonómica, urgió a "reformar ya el actual sistema" y, respecto al agua, hizo un llamamiento a la "unidad empresarial y social, porque política hemos visto ya que no va a poder ser, ya que, en el Congreso de los Diputados, parte de los diputados de la Región de Murcia votaron en contra de blindar el trasvase de Tajo-Segura".

"Todos los Estados serios tienen una política estatal sobre energía, sobre defensa y sobre agua, pero en España no tenemos sobre ninguna de las tres", lamentó.